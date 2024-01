Les rois et les reines des maisons en rangée de Brooklyn affichés sur un jeu de cartes

Si vous avez toujours rêvé de parier sur une charpente en bois fédérale à Brooklyn Heights ou une pierre brune à l’italienne à Carroll Gardens, c’est maintenant votre chance. Cabinet d’architecture basé à Dumbo, The Brooklyn Studio (anciennement CWB Architects) a libéré un jeu de cartes représentant des maisons en rangée emblématiques de toute la ville afin de collecter des fonds pour le Conseil des quartiers historiques.

Les 15 illustrations à l’aquarelle des maisons emblématiques de Brooklyn, de Manhattan, du Queens et du Bronx ont été réalisées par un artiste de Brooklyn. Diane Huet comprend 10 propriétés de Brooklyn.

Le valet de pique arbore un néo-Tudor à Park Slope, le valet de carreau est le fédéral à ossature de bois à Brooklyn Heights, le roi de carreau est un renouveau de la Renaissance à Prospect Heights, le Joker prend le visage d’un italien à Carroll Gardens. , et la carte d’information est une reine Anne à Cobble Hill. Le dos de toutes les cartes présente le lien flamand, un motif de brique emblématique utilisé pour les maisons fédérales.

Brendan Coburn du Brooklyn Studio a déclaré dans un communiqué de presse que les cartes “sont un hommage au riche patrimoine architectural de la ville de New York”. Il a déclaré à Brownstoner que les cartes donnaient aux joueurs la possibilité de « réfléchir à l’importance de préserver le tissu historique de New York pour les générations futures » et a ajouté que les jeux sont également « une célébration de l’histoire, de l’art et des moments partagés qui donnent du sens à notre travail ».

“Ce projet vise à rendre la préservation historique plus amusante et accessible, en particulier pour les jeunes générations”, a-t-il déclaré, ajoutant que chaque carte identifie le style architectural de la maison et la date de construction.

La décision de collaborer avec HDC et de collecter des fonds pour cela s’explique par l’engagement de l’organisation à préserver les bâtiments, les quartiers et les espaces publics historiques, a déclaré Coburn. « La gestion architecturale est au cœur de l’ADN de notre entreprise, et nous ne pouvions pas imaginer un meilleur collaborateur que HDC. »

Le consultant en marketing Christopher Devine, qui a travaillé sur le projet, a déclaré que l’objectif général des terrasses était de capturer « l’incroyable diversité architecturale des maisons en rangée de la ville de New York ».

« Les illustrations incluent certains des styles les plus traditionnels de New York : fédéral, néo-grec, italien, néo-Renaissance et néo-roman. Mais ils incluent également des styles plus éclectiques : néo-mauresque, Renaissance flamande et néo-Tudor », a-t-il déclaré, ajoutant que de nombreuses maisons de Brooklyn présentées avaient été réhabilitées par Brooklyn Studio.

La police des cartes est une composition récemment publiée appelée Community Gothic, qui fait écho aux « imperfections grossières de l’impression du XIXe siècle », selon le communiqué de presse, et les jeux ont été imprimés par le Société experte en cartes à jouer à un « cahier des charges exigeant ».

Ce n’est pas la première incursion du studio dans le domaine des jeux et de l’artisanat : l’année dernière, la société a créé un ensemble Lego commémorant les monuments de Brooklyn. L’ensemble n’était pas initialement disponible à l’achat, mais a ensuite été mis en vente, les bénéfices étant reversés au HDC.

Le les cartes coûtent 20 $ le jeu tous les bénéfices étant reversés à HDC.

