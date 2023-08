Les rois des transferts de Premier League : Barbie, Teletubbies, WWE

Zeki Amdouni arrive à Burnley dans le ventre d’un des Télétubbies. Burnley FC

Comme vous l’avez peut-être remarqué, Burnley s’est taillé une niche alors que les improbables chouchous du transfert révèlent une vidéo après avoir accumulé un vaste répertoire de clips divertissants pour accueillir de nouveaux visages à Turf Moor ces derniers mois.

En fait, le catalogue du club de Premier League couvre désormais plusieurs années après son premier succès grand public : une vidéo amusante pour annoncer l’arrivée de Peter Crouch en février 2019.

Depuis lors, le département médias toujours créatif des Clarets a passé chaque fenêtre de transfert été et hiver à créer une gamme infinie de sketchs farfelus afin de révéler les derniers transferts du club en utilisant des films hollywoodiens, la lutte professionnelle, « Les Simpsons », un assortiment de jeux télévisés. et même les « Télétubbies ».

Même selon leurs propres normes élevées, Burnley s’est surpassé la semaine dernière en dévoilant la signature d’Aaron Ramsey (pas celui-là) d’Aston Villa avec une vidéo sur le thème de « Barbie » mettant en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling.

Intégré de manière transparente dans un extrait du nouveau film de Greta Gerwig, l’international de la jeunesse anglaise est apparu pour dire « Salut Burnley… je veux dire Barbie… up the Clarets ! »

Il est Kenough 💖 pic.twitter.com/o4HEoYwHw5 – Burnley FC (@BurnleyOfficial) 22 août 2023

Quelques jours auparavant, le défenseur international belge Hannes Delcroix avait été déployé sous le nom de Harry le chasseur (alias le « type à tête réduite ») de « Beetlejuice » pour approuver son transfert à Turf Moor.

Ne dites pas son nom trois fois ☠️ pic.twitter.com/tWDg14NHd2 – Burnley FC (@BurnleyOfficial) 22 août 2023

C’était après l’arrivée de l’ailier français Wilson Odobert de Troyes, en attendant l’approbation de Pam de « The Office ».

Les Clarets ont également connu un succès viral en juillet lorsqu’ils ont diffusé une étrange vidéo de 50 secondes « Teletubbies » pour souhaiter la bienvenue à l’international suisse Zeki Amdouni au club.

Le clip a commencé avec un haut-parleur demandant « Qui Burnley signe-t-il aujourd’hui ? » seulement pour qu’une image d’Amdouni apparaisse sur l’écran intégré dans le ventre de Tinky Winky. L’attaquant de 22 ans a ensuite fait signe « Eh-oh » aux « Télétubbies », qui ont tous répondu.

Avec certaines des vidéos de dévoilement de transfert les plus étranges jamais enregistrées, les clips « Barbie » et « Teletubbies » ne sont que les derniers ajouts à la collection étrange et merveilleuse de Burnley.

Crouch a été accueilli à bord avec une vidéo de robot, faisant référence à la célébration du but de l’attaquant…

« Jurassic Park » a été utilisé comme source d’inspiration pour signaler l’arrivée de l’attaquant néerlandais Wout Weghorst, semblable à un Brontosaure, en janvier 2022…

La deuxième vague de révélations de Burnley a ensuite débuté en juillet 2022 avec une vidéo sur le thème de la WWE pour annoncer l’arrivée de Samuel Bastien du Standard de Liège…

Qui est le suivant? 💥 pic.twitter.com/iKunwS8tJI – Burnley FC (@BurnleyOfficial) 5 juillet 2022

L’immense popularité de la vidéo de lutte a forcé Burnley à repenser la manière dont ils préparaient leurs révélations de transfert alors que le club commençait à stocker des clips potentiels et des idées pour une utilisation future.

« La WWE a tout fait exploser et nous avons mis la barre un peu, donc nous les planifions 1693398185 », a déclaré Rebecca Stubbs, responsable des médias sociaux de Burnley. « Nous en avons quelques-uns en préparation à utiliser pour qui que ce soit. »

Le pipeline a été immédiatement mis sous pression lorsque Burnley a commencé son recrutement estival en faisant venir deux joueurs de Manchester City le premier jour de juillet de l’année dernière – le premier étant CJ Egan-Riley et le second étant Taylor Harwood Bellisdont l’accord de prêt était accompagné d’une vidéo « Stranger Things » dans laquelle les initiales du jeune étaient épelées par des lumières clignotantes.

Deux signatures en une journée ? Des choses étranges se sont produites… 💡 pic.twitter.com/8S80gOBZ5S – Burnley FC (@BurnleyOfficial) 1 juillet 2022

L’international irlandais Josh Cullen a ensuite diffusé une vidéo un peu stupide montrant le milieu de terrain émerger du 10 Downing Street sous le regard de Larry le chat, le célèbre invité félin du Premier ministre britannique.

Quelques jours plus tard, Ian Maatsen a eu droit à une fanfare de bienvenue spéciale de la part d’un chœur entier de « Minions ».

Nous sommes désolés d’avance 🫣 pic.twitter.com/clGZDrIlUg – Burnley FC (@BurnleyOfficial) 15 juillet 2022

Un clip vintage des « Simpsons » a ensuite été réutilisé pour annoncer l’arrivée du gardien de but Aro Muric, qui a démontré sa distribution en enfonçant un ballon de football dans l’aine de Hans Moleman.

Vitinho est ensuite devenu le premier joueur brésilien à signer pour Burnley, alors l’équipe des médias sociaux s’est réunie et a concocté un sketch « Friends » et a permis à l’arrière latéral de devenir une star invitée pour qu’il se sente chez lui devant un live. public des studios.

Juste pour information : ce n’est pas si courant, cela n’arrive pas à tous les clubs et c’est un gros problème ! pic.twitter.com/KEllFZX47Z – Burnley FC (@BurnleyOfficial) 28 juillet 2022

Une autre sitcom classique a été sélectionnée pour Benson Manuel, qui a reçu le traitement « Fawlty Towers ».

Je ne sais rien 👀 pic.twitter.com/lkHTrvgSSW – Burnley FC (@BurnleyOfficial) 4 août 2022

Sans aucun signe de tarissement, l’arrivée de Nathan Tella à Turf Moor a été annoncée avec une courte vidéo basée sur l’émission britannique « The Generation Game », en particulier le segment emblématique où les candidats devaient mémoriser une série de prix (largement décevants) qui ont été remportés. sous leurs yeux sur un tapis roulant.

C’est agréable de te voir, de te voir gentil ! pic.twitter.com/Wb0dhI3itH – Burnley FC (@BurnleyOfficial) 11 août 2022

Vraisemblablement motivé par la première syllabe de son nom, Darko Churlinov a été révélé avec un extrait de l’émission de télévision britannique « Most Haunted » et une bonne chasse aux fantômes à l’ancienne.

As-tu peur du Darko ? 👻 pic.twitter.com/QtPB1t7qcb – Burnley FC (@BurnleyOfficial) 19 août 2022

La signature d’Anass Zaroury du club belge de Charleroi a été marquée par une réutilisation de la tristement célèbre scène des cartes de visite d' »American Psycho ».

L’activité de transfert d’été 2022 de Burnley a ensuite été complétée lorsque Halil Dervisoglu est venu à Turf Moor en prêt de Sheffield United avec une vidéo sur le thème « Sixth Sense » qui impliquait le slogan retravaillé « Je vois de nouvelles signatures ».

Janvier a vraiment vu les Clarets commencer à prendre de l’ampleur, le département des médias sociaux taquinant même les fans avec la promesse de nouvelles vidéos de révélation de transfert avant qu’une seule signature ne soit effectuée.

Devons-nous bien démarrer janvier ? 😏 – Burnley FC (@BurnleyOfficial) 13 janvier 2023

Effectivement, ce vaste stock a été utilisé à bon escient, en commençant par un clip « Toy Story » pour signaler l’accord des Clarets pour Ameen Al Dakhil.

Il y a un buzz par ici 👨‍🚀 pic.twitter.com/YKwNoQZZb8 – Burnley FC (@BurnleyOfficial) 13 janvier 2023

Le 21e jour de la fenêtre de transfert a vu « Big Brother » annoncer la signature d’Albin Ekdal avec l’aide de la présentatrice de l’émission Davina McCall.

Jour 21 du mercato de janvier 🏡 pic.twitter.com/Pu3dJFQGSB – Burnley FC (@BurnleyOfficial) 21 janvier 2023

Quelques jours plus tard, une promo « Shrek » a été produite pour révéler la signature de l’attaquant sud-africain Lyle Foster. Elle est devenue virale au point qu’elle a fini par obtenir l’approbation d’Universal Pictures.

Annonce W – Images universelles (@UniversalPics) 26 janvier 2023

Avec des transferts qui se succèdent, la sitcom britannique « Gavin and Stacey » a été utilisée comme source d’inspiration pour la vidéo de révélation de Michael Obafemi alors que l’international de la République d’Irlande contrôlait les côtelettes de rap de Smithy.

Que se passe-t-il ? 📞 pic.twitter.com/f5bu1KJ79j – Burnley FC (@BurnleyOfficial) 29 janvier 2023

En mai, Jordan Beyer s’est présenté à Turf Moor pour la deuxième fois après avoir effectué un transfert permanent du Borussia Mönchengladbach, annoncé avec un clip centré sur le jeu télévisé « Deal or No Deal ».

Une offre que nous ne pouvions pas refuser ! pic.twitter.com/vVuCq6o1Zj – Burnley FC (@BurnleyOfficial) 10 mai 2023

En juin, le transfert de Dara O’Shea de West Brom a été annoncé par un retour à la franchise « Scary Movie » et un aperçu du timing comique du défenseur de la République d’Irlande.

Le mois suivant, le jeune gardien James Trafford a été renvoyé dans le temps avec l’aide de Marty McFly, Doc Brown et leur condensateur de flux de « Retour vers le futur ».

Là où nous allons, nous n’avons pas besoin de routes 🤖 pic.twitter.com/w14ynXwAnZ – Burnley FC (@BurnleyOfficial) 20 juillet 2023

Les Clarets ont ensuite connu un autre succès monstre lorsqu’ils ont révélé que leur accord avec le pilier de la Premier League, Nathan Redmond, avait été conclu avec une brillante vidéo basée sur la scène acapella des Backstreet Boys de « Brooklyn 911 ».