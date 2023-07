Les rois continentaux de Triveni évincent les grands maîtres du Gange de Viswanathan Anand pour atteindre la finale de la Ligue mondiale des échecs

Triveni Continental Kings a battu Ganges Grandmasters, mené par le quintuple champion du monde Viswanathan Anand, 11-6 pour devenir la première équipe à se qualifier pour la finale de l’édition inaugurale de la Global Chess League ici samedi.

Dans l’autre match de la journée, les Chingari Gulf Titans ont battu les SG Alpine Warriors 8-7.

Triveni avait besoin d’une victoire pour rester en lice, alors qu’un match nul aurait suffi à Ganges.

Lors du premier match, Levon Aronian et Anand ont fait match nul.

Dans la défense Caro-Kann, Aronian gagna plus d’initiative et fit peser de sérieuses menaces sur Anand. Imperturbable, le grand maître indien a placé son chevalier et sa tour au bas de l’échiquier et a trouvé un échec perpétuel pour faire match nul.

Sara Khadem a remporté une énorme victoire pour Triveni en battant Bella Khotenashvili dans un match pointu. À ce stade, l’équipe Triveni dominait sur trois des quatre planches restantes.

Wei Yi a frappé à trois bords contre Leinier Dominguez. En dépit d’être dans une position plus faible, Kateryna Lagno a réussi à faire match nul avec Hou Yifan.

Mais Yu Yangyi de Triveni a perdu contre Rapport malgré sa domination du jeu depuis le début. Triveni menait 8-5.

Esipenko a ensuite perdu contre Jonas Bjerre pour donner une victoire 11-6 à Triveni.

Triveni a pris la première place avec 18 balles de match pour devenir la première équipe à atteindre la finale.

Dans l’autre match, les Warriors ont commencé avec des pièces blanches.

Magnus Carlsen a remporté son match après que Jan-Kryzstof Duda ait mal joué à l’approche de la fin de partie, négligeant une pièce. Chingari a riposté sur le deuxième échiquier lorsque Shakhriyar Mamedyarov a pris le dessus sur Gukesh D en finale.

Un match inhabituel a eu lieu entre Irina Krush et l’ancienne championne du monde féminine des Titans Alexandra Kosteniuk.

Alors que Kosteniuk a pris plus d’initiative dans l’ouverture, elle a commis une erreur en milieu de partie, permettant aux blancs de prendre l’avantage.

Dans un match riche en rebondissements, Kosteniuk a réussi à obtenir un avantage matériel significatif, mais Krush a trouvé le moyen d’un échec perpétuel et s’est contenté d’un match nul.

Tout était suspendu au dernier match restant entre Elisabeth Paehtz des Warriors et Polina Shuvalova des Titans. Au final, la partie s’est soldée par un match nul.

Avoir le joueur le mieux noté au monde dans l’équipe n’est pas toujours suffisant pour la victoire. Malgré la victoire des trois derniers matchs, l’équipe de Magnus Carlsen a perdu les trois derniers matchs.

Les Chingari Gulf Titans, avec 13 points, tiennent toujours dans la course au sommet, tandis que les SG Alpine Warriors restent à 15.

