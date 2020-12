TipRanks

3 Penny Stocks à moins de 5 $ avec une hausse massive à venir

Les investisseurs savent que la clé des profits réside dans le rendement – et cela signifie une volonté d’assumer le risque. Le risque est relatif, bien sûr, et tend à aller de pair avec le potentiel de rendement. Trouvez une action avec un potentiel de rendement énorme, et il y a de fortes chances que vous en ayez également trouvé une avec un profil de risque plus élevé. Les rendements les plus élevés s’accompagnent généralement des cours des actions les plus bas. Après tout, lorsqu’un titre est évalué pour quelques centimes seulement, même un petit gain de cours se traduit par un énorme rendement. Ce qui signifie que les actions penny – de nos jours, généralement considérées comme des actions de moins de 5 $ – combinent une tempête parfaite d’attractions du marché: un cours de l’action bas, un potentiel de rendement élevé et un risque plus élevé que d’habitude. À l’aide de la base de données TipRanks, nous avons obtenu des détails sur trois actions convaincantes qui correspondent à ce profil de bas prix des actions et d’énorme potentiel de hausse, 100% ou plus, selon les analystes de Wall Street. Cinedigm Corporation (CIDM) Nous commencerons par Cinedigm, la société de divertissement basée à Los Angeles spécialisée dans le marketing et la distribution de contenu ainsi que le cinéma numérique. Cinedigm est un studio indépendant de production cinématographique, télévisuelle et numérique. La société distribue des médias numériques sur une variété de réseaux de contenu.En juin, les actions de CIDM ont connu une forte hausse lorsque la société a annoncé son partenariat avec Vewd, le plus grand fournisseur de logiciels OTT au monde pour les téléviseurs intelligents, un segment en croissance du monde de la visualisation numérique. Les clients abandonnent de plus en plus la télévision par câble pour se tourner vers le streaming. Une relation de travail avec un éditeur de logiciels Smart TV permettrait à Cinedigm d’accéder à la base de clients installée de Vewd – plus de 300 millions de téléviseurs Smart. Les revenus en 2020 ont été assez stables. Pour les T1, T2 et T3, le chiffre d’affaires s’est établi à 7,74 millions de dollars, 6,02 millions de dollars et 7,18 millions de dollars. Le nombre Q3 tient la place médiane dans cette gamme. Les bénéfices ont cependant manqué aux attentes. À une perte de 23 cents par action, le BPA a été de 17 cents inférieur aux attentes. Sur une note positive, CIDM a signalé une augmentation des ventes d’une année à l’autre dans son activité principale de vidéo à la demande basée sur la publicité de 27% .Couvrant l’action de Benchmark, l’analyste 5 étoiles Daniel Kurnos souligne quelques raisons pour lesquelles il pense Cinedigm « devient une proposition d’investissement beaucoup plus intrigante, en particulier à ces niveaux: 1) La croissance organique continue de se développer, la stratégie de la gamme de canaux hérités étant en bonne voie pour atteindre le cap des 30 canaux avec 12 mois d’avance sur le calendrier; 2) Un nouveau très rentable , la stratégie de diffusion en continu émerge que Cinedigm est la mieux placée pour exécuter avec une concurrence minimale; 3) Aucune crédibilité ou valeur n’est plus accordée à l’inventaire de projecteurs numériques de Cinedigm ou à la participation de Starrise, qui devraient finalement bénéficier dans un post -COVID monde. « Conformément à sa position haussière, Kurnos évalue CIDM un achat, et son objectif de prix de 3,50 $ laisse supposer de la place pour un potentiel de hausse impressionnant de 573% au cours des 12 prochains mois. (Pour voir les antécédents de Kurnos, cliquez ici) Actuellement, CIDM a enregistré 2 critiques, ce qui fait de l’action un achat modéré. Les actions se vendent 53 cents, et l’objectif de cours moyen de 2,75 $ suggère une hausse impressionnante de 418% à l’horizon d’un an. (Voir l’analyse boursière CIDM sur TipRanks) Kubient (KBNT) La distribution de contenu repose fortement sur le marketing et la monétisation pour ses bénéfices, et c’est là qu’intervient Kubient. Cette société de logiciels cloud propose une plate-forme publicitaire qui connecte les éditeurs et le marketing directement avec leur public. La société travaille avec l’automatisation de l’audience pour collecter des données, connecter les marques et créer un environnement publicitaire transparent sur les canaux numériques.Kubient est une nouvelle société en bourse, ayant tenu son introduction en bourse en août dernier. L’offre initiale a rapporté 12,5 millions de dollars bruts, la vente de 2,5 millions d’actions à 5 $ chacune. Au cours de ces premiers mois de négociation publique, qui comprenaient la fin du troisième trimestre civil, Kubient a annoncé de solides résultats de chiffre d’affaires au troisième trimestre. La ligne supérieure est passée de 92 000 $ au troisième trimestre à 280 000 $. Le gain d’une année à l’autre était encore plus impressionnant, atteignant 400%. L’analyste Maxim Jack Vander Aarde estime que Kubient occupe une position forte pour apporter de réels changements à son industrie. L’analyste 5 étoiles écrit sur le potentiel de l’entreprise: «L’offre principale de KBNT, Audience Cloud, cherche à perturber le marché de la publicité numérique de plus de 325 milliards de dollars et à résoudre les problèmes actuels de l’industrie. En 2019, les annonceurs ont perdu ~ 42 milliards de dollars à cause de la fraude publicitaire, qui devrait devenir un problème de 100 milliards de dollars d’ici 2023, mais Kubient a une solution potentielle qui change la donne appelée KAI. […] Nous prévoyons un chiffre d’affaires 2021 de 6,6 millions de dollars, en hausse de 211% sur un an, et un chiffre d’affaires de 17,4 millions de dollars en 2022, en hausse de 164% sur un an. L’entreprise est hautement évolutive et devrait dégager un levier d’exploitation important à mesure que les revenus augmentent. »À cette fin, Vander Aarde attribue à KBNT un achat avec un objectif de prix de 10 $. Ce chiffre suggère une croissance à la hausse de 154% par rapport au cours actuel de l’action de 4 $. (Pour voir les antécédents de Vander Aarde, cliquez ici) Orion Group Holdings (ORN) L’industrie de la construction évoque la construction de maisons et la construction de casques de protection, et c’est l’expérience habituelle que la plupart d’entre nous ont. Mais Orion Group Holdings occupe une niche de spécialité dans l’industrie, se concentrant sur la construction maritime civile, l’industrie et le béton commercial. L’entreprise possède des filiales qui se concentrent chacune sur un créneau différent, ce qui leur permet de parfaire leurs compétences dans certains secteurs vitaux – même s’ils sont moins reconnus – du monde de la construction.Le cours de bourse de l’entreprise tout au long de cette année montre à la fois sa résilience et l’importance de la construction. l’industrie à l’économie. Les actions d’ORN ont fortement chuté au milieu de l’hiver, lorsque le coronavirus a frappé durement l’économie en forçant des politiques de verrouillage – mais il a regagné du terrain avec la réouverture de l’économie et a récupéré plus de la moitié de ses pertes depuis lors. Dans l’ensemble, cependant, l’ORN est toujours en baisse d’environ 20% depuis le début de l’année. Les résultats financiers trimestriels d’Orion le montrent également. La société a enregistré une perte séquentielle au premier trimestre, mais a affiché des gains depuis. Pour le troisième trimestre civil, ORN a déclaré 189 millions de dollars à la ligne du haut. Le BPA a encore mieux performé cette année, dépassant les prévisions du premier trimestre lorsqu’une perte était attendue et que le résultat réel était un bénéfice par action de 8 cents – et atteignait 23 cents par action, soit 187% au-dessus des prévisions, au troisième trimestre. une évolution positive à l’approche de la fin de l’année, le segment béton d’Orion a remporté en novembre trois contrats majeurs au Texas. Les projets sont situés dans la région de Houston et totalisent quelque 52 millions de dollars. Le noble analyste Poe Fratt estime que ce titre a une marge de croissance et promet des rendements pour les investisseurs. Il écrit, « [We] estiment que le cours actuel de l’action ne reflète pas fidèlement les améliorations de la restructuration d’ISG et les perspectives positives. Une combinaison d’un carnet de commandes supérieur à la moyenne, d’une rentabilité améliorée, d’un levier financier plus faible et d’une valorisation attrayante de 2,8x l’EBITDA 2020E et de 2,4x l’EBITDA 2021E confirme notre opinion selon laquelle le profil risque / rendement reste convaincant. »L’objectif de prix de 8,25 USD de Fratt implique une hausse de 101% l’année à venir. Il évalue l’action comme surperformance (c’est-à-dire acheter). (Pour voir les antécédents de Fratt, cliquez ici) Les deux récentes notes d’achat sur ORN font que le consensus des analystes considère un achat modéré. L’objectif de prix moyen de 8,13 $ suggère un potentiel de croissance de 100% pour l’année prochaine. Les actions se vendent actuellement 4,08 $. 