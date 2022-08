Les Rohingyas célèbrent le 5e anniversaire de leur exode vers le Bangladesh

DHAKA, Bangladesh (AP) – Des centaines de milliers de réfugiés rohingyas ont célébré jeudi le cinquième anniversaire de leur exode du Myanmar vers le Bangladesh, tandis que les États-Unis, l’Union européenne et d’autres pays occidentaux se sont engagés à continuer de soutenir la poursuite des réfugiés pour obtenir justice dans le cadre international. tribunaux.

Le Bangladesh accueille plus d’un million de réfugiés rohingyas qui ont fui le Myanmar au fil des décennies, dont quelque 740 000 qui ont traversé la frontière en août 2017 après que l’armée birmane a lancé une « opération de déminage » contre eux suite aux attaques d’un groupe rebelle. La situation en matière de sécurité au Myanmar s’est détériorée depuis un coup d’État militaire l’année dernière, et les tentatives pour les renvoyer ont échoué.

En mars, les États-Unis ont déclaré que l’oppression des Rohingyas au Myanmar équivalait à un génocide après que les autorités ont confirmé les récits d’atrocités de masse contre des civils par l’armée du Myanmar dans une campagne généralisée et systématique contre la minorité ethnique. Les Rohingyas musulmans sont confrontés à une discrimination généralisée au Myanmar à majorité bouddhiste, où la plupart se voient refuser la citoyenneté et de nombreux autres droits.

Les responsables bangladais ont exprimé leur frustration face au rapatriement des réfugiés au Myanmar après au moins deux tentatives pour les renvoyer qui ont échoué depuis 2017, mais le Premier ministre Sheikh Hasina a déclaré que leur rapatriement sur leur propre terre était la seule solution à la crise.

À la veille de l’anniversaire, le ministre de l’Intérieur du Bangladesh, Asaduzzaman Khan, a déclaré dans un communiqué que son pays souhaitait que les réfugiés rentrent au Myanmar en toute sécurité.

“Le Bangladesh veut s’assurer que les Rohingyas puissent rentrer chez eux dans des conditions sûres au Myanmar où ils ne seront plus persécutés et recevront enfin la citoyenneté”, a-t-il déclaré.

“Nous exhortons la communauté internationale à travailler à nos côtés pour apporter un soutien au peuple Rohingya, en faisant pression sur le Myanmar pour qu’il mette fin à la persécution de masse et permette aux Rohingyas d’être rapatriés en toute sécurité dans leurs foyers”, a déclaré Khan.

La question de la crise des Rohingyas a été portée devant les tribunaux internationaux où le Myanmar a nié les accusations de tout acte répréhensible. Mais les puissances mondiales ne sont pas satisfaites de la position du Myanmar.

Dans un communiqué, le secrétaire d’État américain Antony J. Blinken a déclaré mercredi que les États-Unis restaient “déterminés à faire progresser la justice et la responsabilité” pour les Rohingyas et tous les habitants du Myanmar.

“Nous continuons à soutenir le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar, l’affaire en vertu de la Convention sur le génocide que la Gambie a portée contre la Birmanie devant la Cour internationale de Justice, et les tribunaux crédibles du monde entier qui sont compétents dans les affaires impliquant des crimes d’atrocités commises par l’armée birmane”, dit Blinken.

Par ailleurs, une déclaration conjointe du haut représentant au nom de l’Union européenne et des ministres des affaires étrangères de l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, du Royaume-Uni et des États-Unis a déclaré qu’ils restaient préoccupés par la mise en place par la mission d’établissement des faits de l’ONU de des schémas constants de violations et d’abus graves des droits de l’homme, dont beaucoup constituent des crimes graves au regard du droit international.

“Nous reconnaissons également d’autres initiatives visant à tenir les auteurs responsables, y compris les efforts de la Gambie devant la Cour internationale de justice, qui examine actuellement si les atrocités commises par l’armée du Myanmar contre les Rohingyas constituaient également un génocide”, indique le communiqué.

“Nous réitérons que le Myanmar doit se conformer à l’ordonnance de mesures conservatoires de la Cour internationale de Justice”, a-t-il déclaré.

Le Bangladesh et le Myanmar ont signé un accord bilatéral en novembre 2017, négocié par la Chine, pour le rapatriement des réfugiés. Au début du mois, le Bangladesh a demandé l’aide de la Chine pour aider à rapatrier les Rohingyas au Myanmar lors d’une visite du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

Julhas Alam, Associated Press