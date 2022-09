Les rockeurs canadiens Sloan arrivent dans l’Okanagan – Kelowna Capital News

Sloan, lauréat d’un prix Juno, devrait faire vibrer le Creekside Theatre de Lake Country au printemps 2023, et les billets sont maintenant en vente.

Le groupe basé à Toronto, originaire d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, s’est formé pour la première fois au printemps 1991. La formation du bassiste et chanteur Chris Murphy, des guitaristes/chanteurs Jay Ferguson et Patrick Pentland, et du batteur/chanteur Andrew Scott, est la même tel qu’il était depuis le début.

Sloan est reconnu comme le principal instigateur de la scène alternative de la côte est canadienne du début des années 90. Le groupe a reçu neuf nominations aux prix Juno et a remporté le prix du meilleur album alternatif en 1997.

Entre 1996 et 2016, Sloan figurait parmi les 75 artistes canadiens les plus vendus au Canada et parmi les 25 groupes canadiens les plus vendus au pays. Le groupe sort un nouvel album en octobre.

Les billets (45 $, frais et charges compris) pour le 7 mars sont en vente dès maintenant.

