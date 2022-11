Les rockeurs alternatifs canadiens Sloan joueront Salmon Arm

Les rockeurs canadiens Sloan feront une halte à Salmon Arm.

La Salmon Arm Folk Music Society (SAFMS) a annoncé que deux concerts sont organisés pour la nouvelle année au Song Sparrow Hall.

Maniant des mélodies à parts égales de blues soul et de raga indien profond, Harry Manx donnera le coup d’envoi avec un spectacle le dimanche 22 janvier.

“C’est un mélange d’est et d’ouest dont Salmon Arm est tombé amoureux lorsqu’il a apporté sa Mohan veena à 20 cordes au ROOTSandBLUES l’été dernier”, lit-on dans un communiqué de presse de SAFMS.

“Nous sommes ravis de ramener Harry à Salmon Arm”, a déclaré Kevin Tobin, directeur artistique de SAFMS. “Harry s’est présenté à la dernière minute pour se produire sur la scène Blues, et son jeu a été l’un des nombreux moments forts du festival.”

Le blues « mysticssippi » de Manx lui a valu sept Maple Blues Awards, six nominations aux prix JUNO, le Canadian Folk Award du meilleur artiste solo en 2005 et le Great Canadian Blues Award de la radio de la CBC en 2007. Plus récemment, l’album de 2010 de Manx, Bread and Buddha, a été nominé aux JUNO. pour l’album de blues de l’année.

Ensuite, le SAFMS accueille Sloan sur la scène du Song Sparrow Hall le dimanche 5 mars.

«Ils sont l’un des plus grands noms de la scène alternative de la côte Est des années 90 au Canada», a déclaré Tobin. “Quand vous pensez au rock alternatif canadien, vous pensez à Sloan.”

Le quatuor basé à Toronto et né à Halifax est rapidement devenu célèbre dans le rock indépendant canadien après sa première performance en 1991. En 1992, Sloan a capturé leur rare alchimie sur bande et a sorti leur premier single éponyme et favori du public, Underwhelmed.

Avance rapide de 30 ans, et Chris Murphy (basse et chant), Jay Ferguson (guitare et chant), Patrick Pentland (guitare et chant) et Andrew Scott (batterie et chant) ont fait évoluer leur son pétillant et flou emblématique dans leur futur. Des flux de conscience à la Dylan et de courtes explosions de power pop.

Avec plus de 250 chansons, 30 singles diffusés à la radio rock canadienne et leur nouvel album Sloan Steady, Sloan a accumulé neuf nominations aux prix JUNO et a remporté le prix du meilleur album alternatif en 1997. Sloan a également été nommé l’un des cinq meilleurs groupes canadiens de tous les temps en un sondage des critiques de la CBC.

Les billets seront mis en vente à 9 h le jeudi 17 novembre. Économisez 10 % lorsque vous achetez des billets pour voir à la fois Harry Manx et Sloan. Pour des billets et des informations, visitez rootsandblues.ca ou téléphonez au 250-833-4096.

