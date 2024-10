Les Rockets tombent face au Jazz 122-113 dans un match de pré-saison exténuant avec 65 pieds

Normalement, je ne décrirais pas un match de pré-saison comme éreintant. Celui-ci l’était. Il a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, pour en parler. C’était en partie dû aux compositions de la deuxième mi-temps qui, au début, étaient étranges et improbables, et qui se sont terminées autour. Ligue d’été de Vegas en qualité.

Les Rockets ont commencé, comme on peut s’y attendre d’une équipe d’Ime Udoka après une semaine d’entraînement de pré-saison, avec une défense solide et une exécution offensive douteuse. Les commentaires d’Ime après le match indiquent qu’il souhaite réellement que l’équipe marque des points, donc c’est quelque chose. Parfois, l’année dernière, je n’en étais pas entièrement sûr. Les Rockets n’en ont marqué que 20 au premier quart, ce qui semble un peu sombre, mais les Jazz en ont réussi 12 et ont eu la chance d’en obtenir quatre.

Le deuxième quart-temps a vu l’offensive des Rockets prendre vie, ainsi qu’une forte attaque du Jazz, mariée à de nombreux lancers francs du Jazz. Les Rockets en ont marqué 40, mais en ont accordé 37. Ce qui n’est pas si génial.

L’essentiel du deuxième quart-temps est que, aussi difficile que soit le début de Jalen Green, et il était définitivement fragile, son deuxième quart-temps a été sublime. Il a réussi des trois, il a fait des lay-ups, il a fait de bonnes passes, bon sang, il a même bloqué un tir. Jalen a terminé ses 20 minutes avec 21 points sur 7-14 aux tirs, 4-9 sur trois (y compris quelques contrôles thermiques idiots) ainsi que 3 rebonds. Toutes les mauvaises choses se sont produites essentiellement au premier quart-temps (4 TO).

Alperen Sengun était également génial. En gros, il semble maintenant qu’il peut marquer à volonté, et il a juste besoin de volonté pour marquer plus, d’être un peu égoïste parfois, de simplement le jeter au lieu de faire une jolie passe qui souvent ne fonctionne pas. Pourtant, en 22 minutes, Alpie avait 17 points sur 6-8 au tir, est passé 1-2 sur trois, a réalisé 4-4 FT, a attrapé quatre planches, a réussi trois interceptions et un bloc. Il a été sanctionné pour une faute pour s’être tenu près de Lauri Markkanen.

Enfin, il y a Amen. Qui est désormais à 90% Pure Menace. L’un de ses vols a été décrit comme « Kawhi Like » dans la Greenroom, et c’était le cas. Un joueur de Jazz dribblait près d’Amen, censé passer à toute vitesse, et Amen semblait juste… retirer le ballon, bougeant à peine ses mains. Amen en a réalisé 13, également sur un tir de 6-8, avec 3 rebonds, 1 passe décisive et deux interceptions.

La troisième a été marquée par un assaut total de la part des Jazz de l’Utahdepuis la ligne des lancers francs. Le Jazz a tiré 20 de ses 43 (!) lancers francs au cours de ce quart-temps, jouant principalement ses meilleurs alignements. Les Rockets ont joué pour la plupart des formations étranges, et certains Cam Whitmore, qui, fidèle à mes faux commentaires du Media Day, commence tôt sa Dunk On The World Tour. Lorsque vous le voyez décoller de la ligne des lancers francs, vous supposez que le tir sera un flotteur, un roulement de doigt, pas un jam tonitruant. Mais c’est le cas. C’est un jam tonitruant. Cam a marqué 17 points en 19 minutes (oh, pas un point par minute ou plus) sur, encore une fois, 6-8 aux tirs, 2-4 sur trois (le moonshot soyeux est de retour), a eu 2 rebonds, une passe décisive, trois interceptions et un bloc. Cam semblait essayer de se défendre, et compte tenu de son physique et de ses dons, cela pourrait suffire.

Quoi qu’il en soit, le Jazz est revenu en tirant beaucoup de lancers francs, pas beaucoup, 43. Lauri Markannen, dans ce match en tout cas, est devenu plus un escroc que James Harden n’aurait jamais rêvé de l’être. Son mouvement principal était de dribbler sur les défenseurs, de balancer son bras et de tirer des lancers francs. Il n’a certainement pas pu marquer de la manière habituelle « en jouant au basket », avec un score glacial de 3-11. Mais bon, 3-11 semble bien avec 11-13 FT ! Lou Williams a trouvé que c’était un peu trop quand je lui ai demandé.*

Sans 38 fait FT, le Jazz ne gagnera probablement pas. Mais ils leur ont tiré dessus et ils ont gagné. Bravo.

Je ne suis pas sûr de ce que cette équipe d’arbitres voulait prouver, mais 65 lancers francs dans un match préparatoire sont absurdes. La seconde mi-temps était inregardable. C’était comme si nous étions transportés aux pires excès de 2017, avec l’horrible joueur offensif initié aux « fautes défensives » de la première moitié de la saison dernière. Je voudrais dire que je ne blâme pas le Jazz d’en avoir profité. de ce coup de sifflet amical, mais je le fais. Je pensais que nous étions revenus à une compétition entre hommes, à la fin de la saison dernière.

Vous vous posez probablement des questions sur Reed Sheppard. Eh bien, la moustache doit disparaître. Ça gâche son tir. Reed est allé 2-7 et 0-4 sur une plage de trois points. Il a affecté le score d’autres manières, en allant 3rbs/3ast/1st/2blk/1TO. L’une de ses passes décisives était un magnifique touché croisé à Amen Thompson. Son positionnement défensif est étrange, il se place d’un côté de l’attaquant, invitant le joueur offensif à le battre de ce côté, afin qu’il puisse fondre derrière et voler le ballon. Pour l’instant, moi et mes collègues voient comment ça se passe.

Jabari Smith a commencé celui-ci comme il avait lancé VSL l’été dernier. Au moment où il s’est réveillé, Ime en avait fini avec les starters et presque toute la deuxième corde.

Littéralement tout le monde, sauf Thon Maker et les gars reposés (Jeff Green, Tari Eason, Dillon Brooks (ressemblant à un professeur Sytherin et Jock Landale) ont joué. Hinton et Williams jouent comme si leurs cheveux étaient en feu, Tate a été sanctionné pour cinq fautes ( trois étaient réels) et Adams avait l’air rouillé, mais le « Vous ne pouvez pas dépasser ses choix » est réel. Beaucoup de Rockets vont avoir beaucoup d’espace pour opérer.

C’est ça de l’Utah. J’aurais aimé que ce soit deux moitiés de plaisir, mais c’en était une.

C’était beaucoup à écrire, mais ça a été une LONGUE intersaison.

Sondage Meilleur Rocket ce soir ?