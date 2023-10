Les Rockets échangent Kevin Porter à Thunder, selon une source AP, et OKC le renoncera

Le temps de Kevin Porter Jr. avec les Houston Rockets est terminé, après que l’équipe a accepté mardi de l’échanger ainsi que deux choix de deuxième ronde au Thunder d’Oklahoma City, a déclaré à l’Associated Press une personne au courant de l’accord.

Porter Jr. – dont l’avenir dans la NBA est incertain en raison de graves problèmes juridiques – sera immédiatement annulé par le Thunder une fois que l’échange aura obtenu l’approbation de la ligue, selon la personne qui a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat parce qu’aucune des deux équipes n’avait annoncé l’accord. accord.

ESPN a d’abord rapporté les conditions commerciales, qui ont ensuite été confirmées par le Houston Chronicle et d’autres médias. Les Rockets recevront également Victor Oladipo et Jeremiah Robinson-Earl dans le cadre de l’échange, a indiqué la personne.

Porter doit près de 15,9 millions de dollars pour cette saison et un million de dollars supplémentaire garanti pour la saison prochaine. Les Rockets avaient déjà déclaré à Porter qu’il était essentiellement exclu de l’équipe après avoir appris son arrestation pour violence domestique le mois dernier.

Porter a été arrêté après une prétendue attaque contre sa petite amie, l’ancien joueur de la WNBA Kysre Gondrezick, dans une chambre d’hôtel à New York le 11 septembre. Une accusation d’agression contre Porter a été abandonnée cette semaine pour insuffisance de preuves, a rapporté le New York Post ; il fait toujours face à une accusation d’étranglement et à une autre accusation de voies de fait en relation avec cet incident présumé et a plaidé non coupable dans les deux cas.

« Les allégations portées contre lui sont profondément troublantes », a déclaré le directeur général des Rockets, Rafael Stone, au début du mois. « Il y a quelques semaines, dès que j’ai entendu les allégations, j’ai informé ses représentants qu’il ne pouvait pas faire partie des Houston Rockets. »

Il n’y a pas de calendrier connu concernant le retour d’Oladipo suite à une déchirure du tendon rotulien subie lors des séries éliminatoires de la saison dernière avec Miami.

___

AP NBA : https://apnews.com/hub/nba

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)