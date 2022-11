Les Rockets de Kelowna terminent le stand de la mini-maison en accueillant Prince George en ville

Les Rockets de Kelowna terminent leur match à domicile de deux matchs mercredi soir (9 novembre) alors qu’ils accueillent les Cougars de Prince George en ville.

Présentement quatrièmes de la division Colombie-Britannique et huitièmes de l’Association de l’Ouest avec une fiche de 5-7-1-0, les Rockets viennent de remporter une victoire de 3-1 contre les Blazers de Kamloops samedi soir dernier.

Dans ce match, l’attaquant des Rockets Andrew Cristall a marqué deux fois, portant son total à 11 cette saison. Avec cela, il est neuvième dans la WHL pour les buts. Cristall occupe également le septième rang des pointeurs de la WHL avec 22 points.

Prince George a connu un bon début de saison avec une fiche de 9-7-0-0, en tête de la division de la Colombie-Britannique et quatrième de la Conférence de l’Ouest. Ils entrent dans le concours de mercredi avec une séquence de trois victoires consécutives.

Ces deux équipes se sont déjà rencontrées deux fois cette saison les 30 septembre et 1er octobre où elles se sont partagées les matchs (30 septembre PG gagne 6-3 ; 1er octobre KEL gagne 5-1).

Le gardien des Rockets, Tayln Boyko, vient d’être nommé Gardien de but de la semaine dans la Ligue de l’Ouest, après avoir effectué 44 arrêts dans la victoire de samedi soir. Depuis qu’il a rejoint l’équipe, l’espoir des Rangers de New York a une fiche de 2-2 avec un pourcentage d’arrêts de 0,922 et une moyenne de buts alloués de 2,72.

Pour la première fois en quelques semaines, les Rockets joueront avec une ligne bleue complète alors qu’ils accueillent le défenseur Elias Carmichael de retour dans l’alignement après avoir raté quatre matchs en raison d’une blessure au bas du corps.

La mise au jeu est prévue pour 19 h 05 à Prospera Place.

