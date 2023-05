Les Rockets de Kelowna signent un premier tour du repêchage prioritaire américain

Les Rockets de Kelowna ont signé leur meilleur espoir.

Plus tôt ce mois-ci, lors du repêchage prioritaire américain de la WHL, les Rockets ont sélectionné Kalder Varga au premier tour (septième au total) de l’équipe Chicago Mission U14 AAA. Mercredi, les Rockets ont signé Varga pour son accord de bourses d’études et de développement de la WHL. Varga n’ayant que 15 ans, ses parents doivent également signer le contrat.

L’accord de bourses d’études et de développement de la WHL donne aux joueurs la possibilité de se développer sur la glace au plus haut niveau, sans leur enlever leurs objectifs académiques. Pour chaque saison jouée dans la WHL, le joueur reçoit une bourse d’études postsecondaires d’un an qui comprend les frais de scolarité, les frais requis et les manuels.

« C’est un honneur absolu de signer avec une organisation de première classe comme les Rockets de Kelowna », a déclaré Varga. « J’ai hâte de commencer à travailler fort sur la glace et à l’extérieur pour devenir un Rocket. J’ai hâte de visiter Kelowna cet été et de l’appeler chez moi dans un proche avenir.

Le hockey traverse la famille Varga. Kalder est le fils de l’ancien Tacoma Rocket, John Varga, qui a joué les quatre saisons que l’équipe a passées à Tacoma de 1991 à 1995. Il a récolté 333 points (154 buts, 179 passes) et 387 minutes de pénalité en 254 matchs avec le Rocket.

Le grand-père de Kalder a été entraîneur des Blackhawks de Chicago pendant 39 ans et a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2000.

Varga participera au camp d’entraînement des Rockets en août, mais en raison de son âge, il ne pourra pas faire ses débuts avec les Rockets avant la saison 2024-25. Avant d’assister au camp des Rockets, Varga jouera pour Central District et l’Illinois au camp national américain à Rochester, New York.

