Les Rockets de Kelowna prêts pour les nounours, les Warriors sur la route pour trois

Les Rockets de Kelowna et les Warriors de West Kelowna ont une grosse fin de semaine devant eux.

Fusées de Kelowna

C’est une séparation entre la maison et la route pour les Rockets de Kelowna alors qu’ils se dirigent vers un week-end qui mettra en vedette beaucoup d’ours en peluche.

Après avoir vu aucune action de jeu au cours des cinq derniers jours, les Rockets accueillent les Royals de Victoria vendredi soir pour la soirée annuelle Teddy Bear Toss de l’équipe. Lorsque les Rockets marqueront leur premier but du match, les fans de Prospera Place lanceront des ours en peluche sur la glace. L’attaquant Andrew Cristall a marqué le but du lancer d’ours en peluche pour les Rockets la saison dernière.

Les Rockets viennent de remporter une nouvelle victoire de 5-2 contre Everett dimanche dernier et occupent actuellement le huitième rang de la Conférence Ouest avec une fiche de 10-12-2-0.

Cette saison a été difficile pour Victoria. Malgré le fait qu’ils viennent de remporter une victoire, les Royals sont les derniers (10e) de la conférence avec une fiche de 4-21-3-0.

En trois matchs cette année, les Rockets mènent la série de la saison 2-1.

La mise au jeu du vendredi soir est à 19 h 05 à Prospera Place.

Samedi, les Rockets se rendront dans le Lower Mainland pour affronter les Giants de Vancouver pour la première fois cette saison.

La mise au jeu de la rondelle le samedi soir est à 19 h au Langley Events Centre, car les Giants organisent également leur lancer d’ours en peluche. Les Rockets essaient évidemment de s’assurer qu’aucun nounours ne soit jeté sur la glace.

Au début de la fin de semaine, Cristall est toujours deuxième marqueur de la WHL avec 45 points (18 buts, 27 passes). Les Rockets seront privés de leur capitaine Colton Dach dans un avenir prévisible alors qu’il s’en va au camp mondial junior de Hockey Canada. Les attaquants Adam Kydd et Turner McMillen sont tous les deux blessés au quotidien tandis que le défenseur Jackson Romeril est absent pendant deux semaines après avoir subi une amygdalectomie.

Guerriers de l’ouest de Kelowna

Une fin de semaine chargée s’annonce pour les Warriors de West Kelowna alors qu’ils disputent trois matchs sur la route en trois jours.

Cela commence vendredi soir lorsque les Warriors affrontent les Cranbrook Bucks au Western Financial Place. L’affrontement est l’un des meilleurs de la BCHL vendredi alors que West Kelowna et Cranbrook occupent respectivement les deuxième et troisième places de la Conférence intérieure. Les Warriors ont une fiche de 15-6-3-0 (33 points) tandis que les Bucks ont une fiche de 15-8-1-0.

Plus tôt cette saison, les Bucks ont remporté le seul match entre ces deux cette saison et l’année dernière, les Bucks ont remporté la série de la saison 4-2. La mise au jeu de vendredi est à 19 h

Après ce match, les Warriors se rendront à Trail pour affronter les Smoke Eaters samedi soir.

Les Smoke Eaters sont septièmes de la conférence avec une fiche de 10-11-1-2. Ils ont également remporté le seul match entre ces deux équipes plus tôt cette année.

La mise au jeu de samedi aura lieu à 19 h à l’aréna Cominco.

Les Warriors se rendront ensuite au sud de la frontière pour affronter le Wenatchee Wild dimanche soir. West Kelowna a dominé la série de la saison, remportant trois des quatre et devançant le sauvage 19-14. C’est déjà le dernier match entre ces deux équipes cette saison.

La mise au jeu du dimanche aura lieu à 18 h 05 au Town Toyota Center.

