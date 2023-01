Les Rockets de Kelowna échangent leur capitaine médaillé d’or avec Seattle

Le premier domino est tombé pour les Rockets de Kelowna alors qu’ils échangeaient leur capitaine samedi matin (7 janvier).

Dans une annonce, les Rockets ont échangé le capitaine Colton Dach et un choix de cinquième ronde lors du repêchage des espoirs de la WHL en 2024 aux Thunderbirds de Seattle contre l’attaquant Ty Hurley, le défenseur Ethan Mittelsteadt, un choix de première ronde lors du repêchage de 2024, un choix conditionnel de deuxième ronde au repêchage de 2024. repêchage de 2025 et un choix conditionnel de quatrième ronde lors du repêchage de 2023.

Malgré leur victoire 3-2 sur Kamloops vendredi soir (6 janvier), les Rockets ont eu du mal ces derniers temps, car ils avaient perdu six matchs de suite avant la victoire. Ils détiennent toujours la dernière naissance en séries éliminatoires de la Conférence Ouest de la WHL avec un dossier de 13-19-3-0.

“Chaque fois que vous échangez votre capitaine, c’est une décision très difficile”, a déclaré le président et directeur général des Rockets, Bruce Hamilton. “Avec Colton blessé et non disponible pour jouer avant le 1er mars, nous avons estimé qu’il était dans le meilleur intérêt de notre équipe et de Colton de faire cet échange. Nous voulons féliciter Colton pour sa médaille d’or au Mondial junior et le remercier pour son temps avec les Rockets, nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite.

Dach vient de remporter l’or avec le Canada aux Championnats du monde de hockey junior 2023, mais s’est blessé lors du match du réveillon du Nouvel An contre la Suède. Avant de rejoindre Seattle, Dach est examiné pour sa blessure par l’équipe qui l’a repêché, les Blackhawks de Chicago.

Il se joint à une équipe de Seattle qui est première de toute la WHL avec une fiche de 28-4-1-1 et a été la meilleure équipe de la LCH. Les Thunderbirds comptent également Thomas Milic, qui était le gardien de but du Canada au Mondial junior.

En action limitée en raison d’une blessure, Dach a récolté 17 points (neuf buts, huit passes) en 14 matchs cette saison.

Les Rockets seront la troisième équipe de Hurley cette saison puisqu’il a disputé 16 matchs avec les Swift Current Broncos et 15 avec Seattle. Il a récolté deux passes décisives cette saison.

Mittelsteadt, de Victoria, est un défenseur de 17 ans qui a un but et une aide en 24 matchs cette saison.

“Nous acquérons un attaquant à Hurley et un défenseur à Mittelsteadt qui nous donneront de la profondeur pour notre course pour monter au classement”, a déclaré Hamilton. “Le choix de première ronde nous aidera à reconstituer notre vivier de talents de jeunes joueurs pour l’avenir.”

On ne sait pas encore quelles sont les conditions sur les choix de repêchage.

Les Rockets sont de retour en action samedi soir lorsqu’ils affronteront les Blazers de Kamloops au Sandman Centre de Kamloops.

Le mardi 10 janvier est la date limite des transactions de la WHL.

