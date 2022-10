Les Rockets de Kelowna au tableau avec leur première victoire – Kelowna Capital News

Les Rockets de Kelowna sont officiellement dans la colonne des victoires.

L’équipe de la WHL a pris la route pour un match consécutif contre les Cougars de Prince George au cours du week-end, et malgré une chute de 6-3 le vendredi 30 septembre, les résultats du lendemain étaient beaucoup plus dans le La faveur des Rockets.

C’était le match de Kelowna dès le début, inscrivant trois buts sans riposte en première période grâce à Turner McMillen, Marcus Pacheco et Adam Kydd. Kydd a décroché son troisième de la jeune saison à la fin de la deuxième période pour donner aux Rockets une avance de 4-0 avant le dernier quart.

L’offre de jeu blanc de Jari Kykkanen s’est terminée avec un peu plus de 12 minutes à jouer, avant que Gabriel Szturc n’en colle une de plus pour l’équipe visiteuse pour un score final de 5-1 Rockets.

Andrew Cristall a reçu les honneurs de la première étoile du match avec quatre passes décisives, prolongeant sa séquence de points aux trois matchs de saison régulière jusqu’à présent. Lui, Kydd et Szturc sont tous à égalité pour la deuxième place dans la course aux points de la WHL avec sept points, derrière le très vanté et probable premier choix au total du repêchage de la LNH 2023 Connor Bedard.

Les Rockets sont de retour à domicile pour une paire de matchs les 5 et 7 octobre à Prospera Place, affrontant respectivement les Royals de Victoria et les Thunderbirds de Seattle. Les deux mises au jeu sont prévues pour 19 h.

