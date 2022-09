Les Rockets de Kelowna annoncent la composition du camp d’entraînement – ​​Kelowna Capital News

Le hockey approche à grands pas et les Rockets de Kelowna ont dévoilé leur alignement pour le camp d’entraînement.

Alors que le camp des recrues de l’équipe a commencé jeudi (1er septembre), le camp principal commence le dimanche 4 septembre, et maintenant nous savons qui participe au camp.

La liste comprend 56 patineurs; 31 attaquants, 18 défenseurs et sept gardiens. Inclus sur la liste sont Andrew Cristall et Caden Price, qui viennent de remporter l’or avec l’entraîneur-chef Kris Mallette pour Équipe Canada à la Coupe Hlinka Gretzky.

Bien que l’attaquant Colton Dach (Blackhawks de Chicago) et le gardien de but Talyn Boyko (Rangers de New York) soient au camp de Kelowna tout de suite, ils se rendront au camp d’entraînement de leur équipe respective de la LNH lorsqu’ils commenceront.

La liste complète est disponible ici.

Au cours du camp, Kelowna disputera cinq matchs préparatoires. D’abord, une série aller-retour avec les Blazers de Kamloops les 9 et 10 septembre (à domicile), puis contre les Giants de Vancouver les 16 et 17 septembre (à domicile). Au milieu de ceux-ci, ils accueilleront les Victoria Royals le 13 septembre.

L’équipe n’a que 20 jours pour réduire l’effectif de la soirée d’ouverture qui aura lieu le samedi 24 septembre, lorsqu’elle accueillera les Winterhawks de Portland à Prospera Place.

Pour les billets et plus d’informations, visitez le site Web des Rockets.

