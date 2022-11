Les Rockets de Kelowna accueillent le spectacle de Bedard en ville pour la première fois depuis 2019

Le jour est arrivé, l’événement principal est là : c’est l’heure d’Andrew Cristall contre Connor Bedard alors que les Rockets de Kelowna accueillent les Pats de Regina mardi soir.

Lors de leur première et unique rencontre de la saison, les deux clubs ont commencé la saison dans la moyenne malgré chacun ayant l’un des deux meilleurs marqueurs de la WHL.

Avant le match de mardi, les Rockets occupent le huitième rang du classement de la Conférence Ouest avec un dossier de 9-10-1-0. Pendant ce temps, les Pats occupent le septième rang de la Conférence de l’Est avec une fiche de 11-11-1-1.

Les Pats sont sur un roadtrip de sept matchs, dont la majorité passe par la Colombie-Britannique pour la première fois depuis avant la pandémie. Ils ont commencé le roadtrip 2-0. Kelowna entame un mini-deux matchs à domicile et a une fiche de 6-4 à ses 10 derniers matchs. Un jeu Rockets-Pats est en préparation depuis près de trois ans, car la dernière fois qu’ils se sont affrontés remonte au 13 décembre 2019.

Le match de mardi marque la première fois de leur carrière dans la WHL que les meilleurs amis Cristall et Bedard s’affrontent. Les deux d’entre eux occupent le premier et le deuxième rang des marqueurs de la ligue alors que Bedard a 53 points (22 buts, 31 points) en 24 matchs tandis que Cristall a 39 points (16 buts, 23 passes) en 20 matchs. Bedard a inscrit un point en 23 matchs consécutifs tandis que Cristall surfe sur une séquence de 11 matchs avec au moins un point. Tous deux ont reçu un classement « A » sur la dernière liste préliminaire des joueurs à surveiller du Bureau central de dépistage de la LNH.

Alors que le spectacle de Bedard arrive à Kelowna, les fans de la ville ont remarqué que le match de mardi est le premier à guichets fermés des Rockets depuis 2019. Tous les sièges et les places debout sont complètement vendus à environ 6 400 fans.

La mise au jeu de la rondelle à Prospera Place mardi soir est prévue pour 19 h 05

Rouler et traiter un lundi

Lundi n’était pas seulement occupé parce que Bedard était en ville, il était également occupé pour le front office des Rockets car ils ont effectué deux transactions tout au long de la journée.

Vers midi, l’équipe a annoncé qu’elle avait échangé l’attaquant Rilen Kovacevic aux Oil Kings d’Edmonton contre l’attaquant Carson Golder et un choix de troisième ronde lors du repêchage des espoirs de la WHL en 2023.

“Pour Kovacevic, c’est une opportunité pour lui de faire partie d’une équipe où il pense qu’il devrait être et c’est dans les six premiers”, a déclaré le président et directeur général des Rockets, Bruce Hamilton. “Je pense que c’est une situation où je pense qu’un changement de décor sera bon pour lui, c’est un joueur talentueux qui a beaucoup à donner, mais il est encore en train d’apprendre à jouer dans cette ligue.”

Golder a récolté 15 points (huit buts, sept passes) en 24 matchs cette saison et apporte de l’expérience aux Rockets en remportant le championnat de la WHL 2022 avec Edmonton.

“Nous avons eu l’opportunité d’acquérir un bon joueur à double sens en Golder qui peut jouer en avant et en défense”, a déclaré Hamilton. “C’est unique qu’il puisse jouer aux deux positions et quelque chose dont nous allons profiter. Il apporte un peu plus de profondeur à notre alignement et ajoute de la vitesse, ce que je pensais que nous devions aborder.

Golder devrait être dans l’alignement des Rockets mardi soir contre Regina.

Ce n’était pas la seule décision de la journée puisque l’équipe a également annoncé lundi soir qu’elle avait échangé les droits de jeu du gardien de but Nicholas Cristiano aux Royals de Victoria en échange d’un choix de cinquième ronde lors du repêchage des espoirs de la WHL en 2023.

En trois matchs (un départ) pour les Rockets cette saison, Cristiano a enregistré une défaite avec une moyenne de buts alloués (GAA) de 2,61 et un pourcentage d’arrêts de 0,879. Après son passage avec les Rockets pour commencer l’année, l’équipe l’a envoyé aux Warriors de West Kelowna, où il a une fiche de 1-2 avec une moyenne de 4,42 et un pourcentage d’arrêts de 0,867.

