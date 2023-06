Les rockers glam-metal Steel Panther arrivent à Penticton

Le groupe de glam metal Steel Panther prend la route à travers le Canada cet automne et Penticton a été nommé comme l’un des arrêts.

Le groupe de Los Angeles, en Californie, est connu non seulement pour faire du bruit sur scène, mais aussi pour faire rire.

Avec ses paroles humoristiques – et parfois profanes -, l’acte comique de glam-metal arrive au Penticton Trade and Convention Center le 28 septembre, dans le cadre de la prochaine tournée «On The Prowl World Tour».

Depuis sa création en 2000, Steel Panther a cinq albums studio à son nom.

Mais le groupe déjà bien connu a décidé de faire bouger les choses plus tôt cette année.

Ceux qui suivent l’émission estivale à succès de NBC, America’s Got Talent, ont peut-être remarqué que Steel Panther a récemment fait une entrée surprise dans la course de la compétition.

Le groupe est depuis passé au tour suivant, suite aux éloges du juge Simon Cowell lors de son audition.

« Tout dans cette audition pour moi était tout simplement génial », a déclaré Cowell après que Steel Panther ait impressionné avec une performance à succès Eyes Of A Panther.

Steel Panther a fait le tour du monde, est apparu dans d’innombrables programmes télévisés aux heures de grande écoute et a même atteint le «statut de platine YouTube», selon un communiqué de presse du lundi matin du complexe SOEC.

Les billets pour le spectacle du groupe à Penticton seront mis en vente le vendredi 16 juin à 10 h.

Plus d’informations sur Steel Panther sont disponibles sur le site du groupe.

@lgllockhart

[email protected]

DivertissementMusiquePenticton