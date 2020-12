DENVER: Les Rockies du Colorado ont choisi de ne pas offrir mercredi de contrats 2021 au voltigeur souvent blessé David Dahl, au receveur Tony Wolters et au droitier Chi Chi Gonzalez.

Les mouvements sont intervenus un jour après que les Rocheuses se soient entendues sur des accords d’un an avec le receveur Elias Diaz et le droitier Jairo Diaz, deux autres joueurs éligibles à l’arbitrage salarial.

Dahl, 26 ans, se remet de son opération à l’épaule droite en septembre, son dernier revers. En 2015, il s’est fait enlever la rate après avoir pénétré dans un mur extérieur des mineurs. Une blessure à la cage thoracique l’a mis à l’écart en 2017. En 2018, il a raté deux mois avec une fracture du pied droit.

Même sa saison d’épidémie de 2019 a été entachée de blessures. Après avoir fait partie de l’équipe NL All-Star, Dahl s’est blessé à la cheville droite et n’a pas joué après le 2 août. Il a participé à un sommet en carrière de 100 matchs cette saison, atteignant .302 avec 16 circuits et 61 points produits.

Cette année, Dahl a disputé 24 des 60 matchs au cours de la saison écourtée par la pandémie et n’en a eu que 99 aux chauves-souris, atteignant 0,183 sans coup de circuit, deux doubles et deux triples.

Parfois, il est difficile de quitter les gars et de dire au revoir aux gars, mais il y a des moments où cela doit être pour des raisons commerciales, a déclaré le PDG Jeff Bridich lors d’une conférence téléphonique mercredi soir.

La décision concernant Dahl, a déclaré Bridich, a été prise pour des raisons d’alignement afin de donner plus de temps de jeu aux autres joueurs de champ et en raison de problèmes financiers et de santé, ce qui était parfois difficile avec David avec nous.

Bridich a déclaré que cela permettrait, espérons-le, à Dahl de lui trouver une excellente opportunité et de faire connaissance avec une nouvelle équipe ailleurs. Et encore une fois, ce n’est pas toujours ce que vous voulez faire, mais parfois c’est ce que vous devez faire.

Bridich a dit qu’il avait parlé à Dahl mercredi soir et Dahl lui a dit que sa réadaptation se passait bien.

Les Rocheuses ont sélectionné Dahl au premier tour du repêchage 2012 de la Oak Mountain High School de Birmingham, en Alabama. Dahl a fait ses débuts dans la Major League le 25 juillet 2016.

Bridich a déclaré que la décision contre les non-soumissionnaires Wolters, un membre populaire du clubhouse, relève de la catégorie des «affaires comme d’habitude» et vous devez parfois prendre des décisions difficiles.

Nous nous sentons également bien avec quelqu’un comme Dom Nunez, frappant à la porte de la Major League pour faire partie d’une rotation qui change la Major League, et nous sommes également parvenus à un accord avec Elias Diaz », a déclaré Bridich.

