Les roches spatiales qui ont failli entrer en collision avec la Terre

Grâce à la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, la Terre est assez protégée des attaques incessantes d’objets spatiaux capricieux. Cependant, cela ne garantit pas que notre planète est complètement protégée d’une collision d’astéroïdes. Il y a eu des atterrissages d’astéroïdes assez dévastateurs sur la planète, comme l’ont découvert les scientifiques. L’atterrissage de l’astéroïde Chicxulub qui s’est produit il y a près de 66 millions d’années a été supposé provoquer une extinction de masse qui a vu la plupart des dinosaures non volants et de nombreuses autres espèces anéantis. Selon Agence spatiale européenne, il y a 6 000 000 astéroïdes connus dans notre système solaire, dont 10 000 sont classés comme objets géocroiseurs (NEO) car leurs orbites les rapprochent relativement près de la trajectoire de la Terre.

Dans l’histoire récente également, les scientifiques ont enregistré des astéroïdes qui ont presque frappé la planète. Jetons un coup d’œil à de tels événements:

1. En avril de cette année, un astéroïde appelé 2021 GW4 a ​​survolé la planète à une vitesse de 30 094 km/h. Au plus près, l’astéroïde se trouvait à un peu plus de 19 312 kilomètres de la Terre. Selon la NASA, l’astéroïde mesurait entre 3,5 et 7,7 mètres de long.

2. Plus tôt en mars de cette année, l’astéroïde 2001 FO32 a effectué son approche la plus proche à une distance d’environ 2 millions de kilomètres. L’astéroïde a survolé la planète à une vitesse de 1 24 000 km/h, ce qui, selon la NASA, était plus rapide que la vitesse à laquelle la plupart des astéroïdes rencontrent la Terre.

3. L’année dernière, l’astéroïde 2020 CD3 était le deuxième astéroïde repéré depuis la Terre après 2006 RH120, le premier satellite temporaire découvert en septembre 2006. Mesurant entre 1,9 et 3,5 mètres de diamètre, 2020 CD3 avait une masse estimée à 4 900 kg. .

4. En août 2020, un astéroïde de la taille d’une voiture nommé 2020 QG aurait volé à environ 2 950 kilomètres de la Terre. Ce qui était surprenant à propos de cet événement, c’est que la NASA n’avait pas vu venir l’astéroïde. L’observatoire de Palomar en Californie a détecté pour la première fois l’astéroïde environ six heures après son survol de la Terre. Il a été rapporté que l’astéroïde est venu vers la Terre depuis la direction du Soleil.

5. Le 29 avril 2020, un autre astéroïde 1998 OR2 a survolé la Terre. Bien que la distance entre la Terre et l’astéroïde soit de 3,9 millions de miles (6,3 millions de kilomètres), elle était importante en raison de sa taille. L’astéroïde a été classé comme un gros « astéroïde potentiellement dangereux » car au cours des millénaires, de très légers changements dans l’orbite de l’astéroïde peuvent l’amener à présenter plus de danger pour la Terre qu’il ne le fait maintenant, a mentionné la NASA. Mesurant un kilomètre de largeur , l’astéroïde avait le potentiel de détruire la vie s’il avait frappé la planète.

