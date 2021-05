Dans la vallée des âmes en Bolivie, des formations rocheuses acérées comme des rasoirs traversent le ciel bleu au-dessus de la ville montagneuse voisine de La Paz, d’où l’étalement urbain au fil des ans a laissé cet endroit pittoresque jonché de déchets plastiques et de gravats de construction. Maintenant, le canyon rocheux est en train d’être nettoyé au milieu d’une poussée plus large pour embellir les sites pittoresques et les voies navigables du pays d’Amérique du Sud, avec des centaines de volontaires, aidés par des machines lourdes, déplaçant plus de 15 tonnes de débris la semaine dernière.

«Ces éclaircissements sont importants et il faut continuer avec eux car il y a une vraie dynamique dans tout le pays», a déclaré Alex Dessard, un volontaire français.

Le mois dernier, des volontaires, dont Dessard, nettoyaient le lac Uru Uru en Bolivie, qui était tellement pollué que certaines parties étaient plus en plastique que l’eau.

«Nous devons continuer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place avec des déchets», a déclaré Dessard.

La vallée des âmes, qui se trouve juste à l’extérieur de la capitale administrative La Paz, dans la région montagneuse des Andes en Bolivie, attire les touristes. Situé à 3965 mètres (13000 pieds) au-dessus du niveau de la mer, il est apprécié pour ses formations géologiques inhabituelles. Mais à mesure que la ville s’est étendue, elle est devenue jonchée de déchets et de déchets de construction. Enracinant dans des tas d’ordures, la bénévole Carola Rejas a déclaré que les gens devaient parler davantage pour défendre la nature.

« La Vallée des Âmes est très spéciale et de nombreuses personnes se sont rassemblées ici pour être une voix pour la nature et pour lui apporter les soins et le respect qu’elle mérite », a-t-elle déclaré. une peinture abstraite colorée d’un paysage de montagne qu’elle avait trouvé.

«C’est incroyable de voir comment nous pouvons trouver des bijoux comme celui-ci au milieu de tous ces tas de gravats et d’ordures», a-t-elle déclaré.

