Les robots Twitter pro-russes ont fortement ciblé l’Afrique du Sud après qu’elle n’a pas voté pour Moscou

Un cinquième des 350 000 tweets pro-Moscou analysés par des chercheurs allemands provenaient de robots créés après le début de la guerre.

L’Afrique du Sud et l’Inde, qui se sont toutes deux abstenues lors d’un vote de l’ONU en mars condamnant l’invasion, figuraient parmi les principales cibles de la campagne de propagande.

Les comptes de robots en Afrique du Sud ont créé 10% des tweets pro-russes, et le pays avait également l’un des plus grands réseaux de retweet.

Un flux de tweets a déclaré que les Sud-Africains soutenaient le président Vladimir Poutine parce que la Russie avait aidé pendant la lutte contre l’apartheid.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

L’Afrique du Sud était l’une des principales cibles d’une campagne massive sur les réseaux sociaux lancée par la Russie pour soutenir son invasion de l’Ukraine – et il a hébergé de nombreux robots diffusant la propagande de Moscou, selon de nouvelles recherches.

La preuve de la campagne Twitter émerge dans une analyse de près de 350 000 tweets en faveur de la Russie et de son président, Vladimir Poutine.

Un tweet sur cinq provient de bots – profils contrôlés par logiciel – créé après l’invasion du 24 février, selon des chercheurs allemands.

Un peu plus de 10 % des robots impliqués dans une campagne de « propagande systématique et coordonnée » étaient basés en Afrique du Sud, et le pays disposait également de l’un des plus grands réseaux de retweet.

Un flux de tweets utilisant des hashtags tels que #iStandWithRussia et #iStandWithPutin a déclaré que les Sud-Africains soutenaient le dirigeant russe en raison du rôle de Moscou dans la lutte contre l’apartheid.

Les tweets pro-russes ont culminé le 2 mars, le jour où l’Afrique du Sud s’est jointe à 34 autres pays pour s’abstenir lorsque l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté à une écrasante majorité une résolution déplorant l’invasion de l’Ukraine.

“Plusieurs des pays avec de nombreux messages pro-russes ont également montré un rôle prononcé de l’activité des bots”, déclarent les chercheurs dans un article publié sur la plateforme en libre accès. arXiv.

L’Inde et les États-Unis comptaient chacun 24 % des bots, l’Afrique du Sud 10,2 % et le Nigeria 7,9 %. “Les modèles sont restés robustes à travers différentes méthodes pour déduire des emplacements géographiques”, indique le document.

“Dans l’ensemble, les pays qui se sont abstenus lors du vote de l’ONU avaient la fréquence relative la plus élevée de bots (20,3 %), par rapport aux pays qui ont voté contre (14,9 %) ou approuvé (16,6 %) la résolution de l’ONU.

« L’accumulation de messages le jour du vote fait craindre que les pays qui se sont abstenus… aient été systématiquement ciblés par les efforts de propagande russes.

“Étonnamment, de nombreux bots diffusant la propagande russe avaient été créés peu de temps avant le vote de l’ONU, ce qui indique une manipulation intentionnelle et planifiée de l’opinion publique sur Twitter.”

Lorsqu’ils ont analysé le réseau de retweet, qui garantissait que les messages pro-russes atteignaient environ 14,4 millions de personnes, les chercheurs ont trouvé des clusters majeurs en Afrique du Sud et en Inde.

“Ces pays ont présenté des réseaux de retweet relativement isolés dans lesquels la propagande russe a pu infiltrer les communautés locales en ligne avec peu d’influence extérieure”, disent-ils.

“En comparaison, les comptes des États-Unis n’ont pas montré le même regroupement géographique, mais étaient plus largement dispersés sur le réseau de retweet. Cela suggère qu’il y avait des différences dans la coordination derrière la campagne de propagande entre les pays.

Les bots étaient des retweeteurs plus actifs que les utilisateurs humains, mais les chercheurs ont déclaré que les deux catégories retweetaient plus les humains que les bots. “Il s’agit d’une différence cruciale par rapport aux travaux antérieurs sur le contenu peu crédible pour lequel les humains retweetent fréquemment les robots”, disent-ils.

“[It implies] qu’il est difficile pour les bots de rendre la propagande russe virale parmi les humains.

Cependant, « les bots visaient principalement à exposer les utilisateurs à du contenu organique pro-russe provenant d’humains. En créant du trafic autour de la propagande russe, certains hashtags sont apparus comme des “sujets tendances” sur la page d’accueil de Twitter et étaient ainsi visibles par tous les utilisateurs. Ceci est particulièrement alarmant, car une exposition répétée peut amener les gens à percevoir la désinformation comme exacte.

Les chercheurs, des universités de Munich et de Giessen, ont déclaré que la Russie utilise la propagande pour influencer l’opinion occidentale – souvent pour déstabiliser les démocraties en semant le doute et en polarisant les citoyens – n’est pas nouveau.

Mais les médias sociaux permettent la manipulation de l’opinion publique à une échelle sans précédent, disent-ils. “Cela est en partie rendu possible par le faible coût de production de volumes élevés de profils de médias sociaux contrôlés par logiciel.

« Généralement, les bots sont déployés pour diffuser de la désinformation, de fausses nouvelles et des discours de haine sur les réseaux sociaux. En particulier, ils contribuent à la diffusion de contenus peu crédibles.

Après avoir identifié 349 455 tweets propagandistes entre le 1er février et le 31 juillet, les chercheurs ont utilisé Botomètre classer les comptes où ils sont apparus ; 21% étaient des bots, et ils étaient responsables de 26% des retweets.