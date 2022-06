Les robots sont là mais ils ne peuvent toujours pas faire grand-chose

Le robot domestique Astro d’Amazon Amazone

Les entreprises d’électronique ont, pendant des années, défilé autour de prototypes flashy et futuristes de robots grand public. Ils ont indiqué un avenir pas trop lointain où les gens auront des assistants robots itinérants autour de leur maison qui peuvent faire la vaisselle ou même agir en tant que masseuse personnelle. Jusqu’à présent, peu de ces prédictions se sont concrétisées et elles restent en grande partie du domaine de la science-fiction. La semaine dernière, lors de la conférence technologique re:MARS d’Amazon à Las Vegas, le géant du commerce électronique et d’autres entreprises technologiques présentes ont présenté les dernières nouveautés en matière de robotique. J’ai remarqué qu’il n’y avait pas de proclamations marketing audacieuses de “robots majordomes” ou “Chiens IA” alors que je parcourais la salle d’exposition. Les robots ont été conçus pour avoir l’air plus pratiques et de nombreux appareils ne pouvaient effectuer que quelques tâches simples. Prenez le robot Astro d’Amazon, par exemple. La société a dévoilé en septembre dernier le robot domestique dont on parle depuis longtemps, qui coûte 1 000 $ pour les acheteurs sur invitation uniquement. Il coûtera 1 500 $ une fois qu’il sera lancé pour tout le monde à une date non annoncée. À re:MARS, Astro a accueilli les visiteurs d’une fausse maison intelligente dotée d’une surabondance d’appareils connectés à Internet. À environ deux pieds de haut, Astro ressemble à une tablette sur roues. Il peut vous suivre dans la maison et jouer de la musique, ou transporter des boissons dans un porte-gobelet intégré à l’appareil. Astro a une caméra perchée au sommet d’un périscope qui peut s’élever jusqu’au niveau des yeux afin de pouvoir garder un œil sur votre maison pendant votre absence. Il peut danser au disco dans votre cuisine. Au-delà de ces fonctionnalités, les fonctions les plus élémentaires d’Astro ne sont pas trop différentes de celles offertes par d’autres appareils de marque Amazon moins chers avec son assistant numérique Alexa. Il peut envoyer des rappels, définir des alarmes, passer un appel vidéo ou lire une vidéo YouTube, similaire à un écran intelligent Echo Show. Et même si Astro est présenté comme un robot domestique, il ne peut pas vous suivre dans toutes les pièces, car il est incapable de monter ou de descendre les escaliers. Il n’a pas non plus de mains, il ne peut donc pas récupérer d’objets. “La technologie pour monter et descendre les escaliers en toute sécurité aux prix des robots grand public dépasse l’état de l’art”, a déclaré aux journalistes la semaine dernière Ken Washington, vice-président de l’ingénierie logicielle d’Amazon pour la robotique grand public. “C’est donc quelque chose que nous examinons. Pouvons-nous le faire à un prix inférieur? Existe-t-il des technologies qui nous permettent de résoudre ce problème de manière peu coûteuse, sûre et fiable? Aujourd’hui, ce n’est pas à la pointe de la technologie, mais ce n’est pas le cas. ça ne veut pas dire que ce ne sera pas un jour.” Dans une interview, Washington a précisé qu’il ne s’agissait pas de la version finale d’Astro, ni du dernier robot d’Amazon. Amazon envisage également d’ouvrir Astro à des développeurs tiers et de leur permettre de développer de nouvelles compétences, a déclaré Washington, qui a rejoint Amazon en juin dernier après avoir été directeur de la technologie de Ford. Cela pourrait potentiellement accélérer le processus visant à rendre Astro plus intelligent et plus utile. “Nous savons qu’une partie de l’algorithme de mise à l’échelle doit impliquer les autres, tout comme nous l’avons fait avec Alexa”, a déclaré Washington. “C’est quelque chose auquel nous pensons très fort.” Les outils de sécurité à domicile, de divertissement et de soins à distance d’Astro pour prendre soin des membres âgés de la famille ont été des fonctionnalités populaires parmi les premiers utilisateurs. Amazon a été très surpris de constater que les utilisateurs souhaitaient davantage de fonctionnalités permettant à Astro d’interagir avec leurs animaux de compagnie. “Un client a essayé d’inscrire son chat dans identification visuelle [Astro’s facial recognition feature]qui n’a pas fonctionné”, a déclaré Washington. “Maintenant, nous nous demandons, devrions-nous inscrire les chats à l’identification visuelle?”

Amazon connaît une chose ou deux sur les robots. La société a lancé Amazon Robotiquel’équipe s’est concentrée sur l’automatisation de certains aspects de ses opérations d’entrepôt, il y a une décennie lors de l’acquisition de Kiva Systems pour 775 millions de dollars. Dans les années qui ont suivi, il s’est étendu au-delà de la robotique industrielle, en lançant une division de robotique grand public au sein de Lab126, son unité matérielle secrète. La division s’est agrandie et ouvert le mois dernier un nouveau centre de robotique grand public à Bangalore, en Inde, où Washington a déclaré qu’Amazon prévoyait d’embaucher des dizaines d’ingénieurs en logiciel pour travailler sur Astro. Amazon a testé Astro dans des maisons réelles et fictives à Chennai, une ville située sur la côte est de l’Inde, a-t-il ajouté. L’équipe d’Astro s’efforce de rendre plus naturelle pour les utilisateurs la conversation avec l’appareil, qui communique principalement avec des gazouillis et une paire de cercles à l’écran censés ressembler à des yeux. “Aujourd’hui, l’interaction avec Astro est très transactionnelle”, a déclaré Washington. “Quand vous parlez à votre partenaire, ou votre conjoint, ou vos enfants, ou votre ami, vous ne dites pas, ‘Bob, quel temps fait-il?’ Vous ne parlez tout simplement pas de cette façon. Nous réfléchissons donc à des moyens de rendre plus naturel le dialogue avec Astro. “ Incarnéune start-up d’intelligence artificielle soutenue par Alexa Fund, la branche de capital-risque d’Amazon, tente également de rendre la conversation avec les robots plus naturelle, mais il lui sera peut-être plus facile de le faire compte tenu de sa clientèle cible. Depuis 2020, il vend Moxie, un “compagnon” de robot IA sympathique et trapu. est conçu pour aider à leur enseigner des compétences sociales et émotionnelles. “Il existe un énorme marché pour la compagnie de robots, et les enfants sont tellement adaptables aux nouvelles technologies”, a déclaré Clabaugh, ajoutant qu’Embodied a été surpris par la façon dont les enfants ont commencé à converser avec le robot. Moxie est au prix de 1 000 $ et ne peut pas se déplacer. Mais il peut faire des gestes en bougeant ses bras. Un écran LCD est intégré à la tête de Moxie, qui est rétro-éclairé par un projecteur interne qui donne à l’appareil un visage expressif et caricatural.

De plus en plus de robots arrivent sur le lieu de travail

Un autre robot exposé à re:MARS était Labrador Retriever, un appareil en forme de cube sur roues qui ressemble plus à une table basse que Rosey de The Jetsons. Il n’a pas de caractéristiques humanoïdes, comme des bras ou des jambes mécaniques, mais il peut récupérer des objets dans votre maison. Le Labrador Retriever se soulève de haut en bas à l’aide d’un système semblable à un accordéon, tandis qu’une fonction de récupération automatique lui permet de ramasser des plateaux d’articles qui se trouvent sur une surface plane et ouverte comme un comptoir ou une table.

Labrador Systems a développé un robot conçu pour aider les personnes atteintes de maladies chroniques, en soulevant et en transportant des objets lourds dans la maison. Systèmes du Labrador

Labrador Systems, qui est soutenu par Amazon Fonds Alexa et co-fondé par Mike Dooley, ancien vice-président du fabricant de Roomba iRobot, a développé l’appareil pour aider les personnes atteintes de maladies chroniques ou de maladies pouvant affecter leur amplitude de mouvement. Le Labrador Retriever peut aider à faciliter les tâches ménagères, en transportant du linge ou d’autres objets lourds, et il peut livrer des repas. Labrador Systems teste également l’appareil dans des résidences pour personnes âgées, ce qui, selon Dooley dans une interview, est “le bon moment” compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre à l’échelle nationale. Dooley a insisté sur le fait que le robot n’est pas destiné à remplacer les travailleurs, mais est conçu pour les soulager de certaines tâches fastidieuses, leur donnant plus de temps pour interagir avec les résidents. Les machines travaillent de plus en plus aux côtés des humains dans les entrepôts d’Amazon. La société a lancé la semaine dernière deux nouveaux appareils, Proteus et Cardinal, qui rejoindront les quelque 520 000 robots déjà présents dans ses centres de distribution et de tri. Amazon affirme que Proteus est son “premier robot mobile entièrement autonome”. Traditionnellement, Amazon a gardé ses robots industriels bouclés dans des zones restreintes de ses entrepôts où ils ne peuvent pas rencontrer d’employés. Avec Proteus, Amazon a déclaré qu’il pensait pouvoir intégrer en toute sécurité des robots dans le même espace physique que les personnes. Proteus et Cardinal, un bras robotisé, visent à réduire certaines des tâches les plus ardues des employés d’entrepôt, comme le déplacement d’objets lourds et les mouvements répétitifs de rotation et de torsion. Ceci est particulièrement critique pour Amazon, qui a fait face à un rythme constant de critiques concernant son dossier de travail et les taux d’accidents du travail. Les employés des entrepôts d’Amazon aux États-Unis ont subi des blessures graves deux fois plus que les entreprises rivales en 2021, selon une étude récente d’une coalition de syndicats, basée sur des données soumises aux autorités fédérales de réglementation de la sécurité.