Les robots remplaceront-ils les humains chez Amazon ?

Au laboratoire de robotique d’Amazon à la périphérie de Boston, dans le Massachusetts, le plus récent automate de l’entreprise, “Sparrow”, sélectionne les articles à expédier aux clients, faisant preuve d’une dextérité semblable à celle d’une main humaine. Il s’agit du robot le plus avancé du géant du commerce électronique à ce jour et pourrait bientôt le faire. le travail des centaines de milliers d’employés d’Amazon qui trient et envoient chaque année cinq milliards de colis. Le développement de “Sparrow” et d’autres robots comme “Robin” et “Cardinal” alimente la crainte que les entrepôts d’Amazon ne soient un jour gérés par machines, entraînant d’énormes licenciements. Le chef de la robotique d’Amazon, Tye Brady, minimise ces préoccupations, qui ont été exprimées par les syndicats.

“Ce ne sont pas des machines qui remplacent les gens”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une visite du laboratoire, qui a ouvert ses portes à Westborough en octobre de l’année dernière.

“Ce sont en fait des machines et des personnes qui travaillent ensemble afin de collaborer pour faire un travail.”

Équipé de caméras et de tubes cylindriques, Sparrow peut détecter et sélectionner avec succès un article individuel parmi des millions de produits de formes et de tailles différentes.

Il aspire délicatement les articles qui arrivent sur un tapis roulant et les distribue dans le panier approprié devant lui à l’aide de son bras robotisé.

Robin et Cardinal ne peuvent rediriger que des colis entiers, ce qui fait de Sparrow le premier robot d’Amazon capable de gérer des produits individuels.

“Compte tenu de la variété des matériaux que nous avons dans nos entrepôts, Sparrow est une réalisation importante”, déclare Brady.

Travailler avec le trio robotique est une petite armée de machines, dont “Proteus”, qui peut transporter des centaines de kilogrammes d’articles dans les entrepôts.

Les créations libéreront les employés des tâches répétitives pour se concentrer sur des activités “plus gratifiantes et intéressantes” tout en “améliorant la sécurité”, insiste Brady.

L’objectif d’Amazon est de s’assurer qu’il s’écoule le moins de temps possible entre le moment où un client commande un article et le moment où il arrive à sa porte.

Drone

Cet objectif a conduit certains travailleurs à accuser l’entreprise de les traiter comme des “esclaves” et de les priver de nourriture et de pauses toilettes.

Dans des déclarations, Amazon a insisté sur le fait qu’il offrait “un lieu de travail sûr et positif” aux employés et, à l’exception d’un entrepôt à New York, a résisté à la syndicalisation.

Le désir d’Amazon de livrer les articles plus rapidement motive son investissement dans l’automatisation.

D’ici la fin de cette année, il commencera à livrer des colis pesant jusqu’à deux kg en moins d’une heure depuis les entrepôts de Lockeford, en Californie, et de College Station, au Texas.

L’entreprise vise à livrer 500 millions de colis par drone d’ici la fin de la décennie, y compris dans les grandes villes américaines telles que Boston, Atlanta et Seattle.

Environ 75% des cinq milliards de commandes annuelles d’Amazon sont traitées à un moment donné par un robot, selon Joe Quinlivan, vice-président d’Amazon Robotics.

Pendant des décennies, la sagesse conventionnelle était que l’automatisation accrue détruit la main-d’œuvre.

Des études suggèrent désormais que l’évolution vers les robots dans le commerce électronique n’entraînera pas de pertes d’emplois massives à court et moyen terme en raison de l’énorme croissance de la demande.

Cependant, une étude réalisée en 2019 par le Centre du travail de l’Université de Californie à Berkeley a averti que si certaines technologies peuvent alléger les tâches ardues des entrepôts, elles pourraient également contribuer à augmenter “la charge de travail et le rythme de travail”.

Les chercheurs ont ajouté que les progrès technologiques pourraient également contribuer à « de nouvelles méthodes de surveillance des travailleurs », et ont cité le jeu vidéo MissionRacer d’Amazon « qui oppose les travailleurs les uns aux autres pour assembler les commandes des clients plus rapidement ».

Amazon affirme que son innovation a généré plus d’un million d’emplois et 700 nouvelles catégories d’emplois, principalement dans l’ingénierie hautement spécialisée, mais aussi en tant que techniciens et opérateurs.

“Je pense vraiment que ce que nous allons faire au cours des cinq prochaines années va éclipser tout ce que nous avons fait au cours des dix dernières années”, déclare Quinlivan.

