Et tandis qu’Amazon a insisté, face au représentant du Wisconsin Mark Pocan (D) pour se faire appeler un «Lieu de travail progressif» tandis que « Union-bust[ing] et mak[ing] les travailleurs urinent dans des bouteilles d’eau », qu’il n’y avait pas de vérité dans les histoires, des courriels d’initiés suggéraient que la société savait non seulement que les histoires étaient vraies, mais comprenait que la gestion des fonctions corporelles était un problème majeur pour les conducteurs d’Amazon accablés par le temps – et les réprimandait néanmoins régulièrement pour cela.

