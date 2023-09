Les robots prennent en charge votre chirurgie (et vous devriez être excité)

Les patients opérés par robot guérissent beaucoup plus rapidement et reprennent leur travail et leurs activités normales en quelques semaines, par rapport aux patients opérés par robot. recommandé 8 semaines après une greffe de rein ouverte.

« Une greffe de rein indolore semble relever de la science-fiction, mais nous y sommes », a déclaré Pshak.

Il utilise un système robot chirurgical Da Vinci doté de quatre bras minces, chacun de la taille d’un crayon, qui contiennent des instruments chirurgicaux et une caméra haute définition. Pendant l’opération, il est assis devant une console d’ordinateur à quelques mètres de là, regardant à travers des jumelles qui offrent une vue 3D très agrandie du site opératoire. Avec les deux mains sur des commandes de type joystick, il guide les bras dans les coupures pour effectuer des « mouvements délicats et précis », comme suturer le nouveau rein aux vaisseaux sanguins. Les pédales engagent et désengagent les bras du robot.

Pshak a interprété UCHealth‘a réalisé sa première greffe de rein robotique en 2021 et en a réalisé plus d’une douzaine depuis lors, et encore plus de prélèvements de rein de donneurs, à l’aide du robot. Avec la transplantation rénale robotisée, « la plus grande incision mesure environ 2 pouces, près du nombril », a-t-il déclaré. Pour le contexte, une greffe de rein ouverte traditionnelle implique une coupe de 10 à 12 pouces.