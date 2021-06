Les robots pizza transforment désormais les déchets en emballages

Unilever et PepsiCo ont pour objectif de concevoir 100 % des emballages pour qu’ils soient réutilisables, recyclables, compostables ou biodégradables d’ici 2025. Des entreprises comme Zume – anciennement une entreprise de pizza robotisée – tentent de faciliter la transition vers le compostage pour les marques, les courtiers et les distributeurs en créant des emballages en déchets agricoles et autres matériaux locaux aux entreprises qui en ont besoin.

Zume fait partie d’une liste croissante d’entreprises dédiées aux emballages compostables. L’industrie de l’emballage durable est un 274,2 milliards de dollars d’activité par an qui devrait atteindre 413,8 milliards de dollars d’ici 2027, selon Grand View Research. L’industrie de l’emballage dans son ensemble est 900 milliards de dollars, donc Zume et ses concurrents ont du pain sur la planche.

Zume a remis en service sa flotte de robots de fabrication de pizzas pour presser et mouler sa bouillie de déchets agricoles dans des conteneurs à emporter, des conteneurs pour cosmétiques et tout ce que Zume ou ses partenaires peuvent proposer.

Le président et chef de la direction de Zume, Alex Garden, a expliqué à CNBC : « Auparavant, les machines pouvaient soit fabriquer des choses de très mauvaise qualité rapidement. Certaines machines pouvaient fabriquer des choses de haute qualité très lentement. Mais elles étaient si chères qu’elles seraient scandaleuses pour un consommateur. Ce que notre technologie fait de si révolutionnaire, c’est qu’elle peut fabriquer très rapidement des pièces de très haute qualité.

Mais seulement environ 27% de la population américaine a accès à une sorte de programme de compostage qui accepte soit uniquement les déchets alimentaires, soit les déchets alimentaires et certaines formes d’emballages compostables, ce n’est donc pas encore une solution omniprésente.

Rafael Auras, professeur à la Michigan State University’s School of Packaging, déclare : « Le problème est que le système de gestion des déchets est toujours au niveau de l’État. Nous avons donc 50 États avec différents types d’objectifs. Nous devrions donc essayer d’obtenir au moins une agrégation d’un État, ou le gouvernement peut en fait adopter une législation là où nous avons des objectifs pour faire avancer l’ensemble du pays. »

CNBC a eu un aperçu de l’usine d’emballage compostable de Zume à Camarillo, en Californie, pour voir ses robots en action.

Regardez la vidéo de CNBC explorant Zume et l’industrie des emballages compostables.