Les robots peuvent aider les personnes atteintes de démence à trouver des objets manquants

Des ingénieurs de l’Université de Waterloo utilisent des robots pour localiser des médicaments, des téléphones, des lunettes et d’autres objets manquants pour les personnes atteintes de démence.

Les ingénieurs ont décrit leurs découvertes dans un article présenté à la conférence internationale ACM/IEEE 2023 sur l’interaction homme-robot en mars. Ils disent que les robots d’assistance pourraient aider à suivre et à localiser les objets égarés en utilisant la mémoire artificielle dérivée de l’intelligence artificielle.

Leur robot, appelé le robot manipulateur mobile Fetch, dispose d’une caméra pour voir son environnement, et les ingénieurs y ont programmé un algorithme de détection d’objets pour détecter, suivre et conserver un journal de mémoire d’objets spécifiques dans sa vue de caméra grâce à la vidéo stockée.

Le robot différencierait les éléments les uns des autres et enregistrerait l’heure et la date auxquelles les éléments entreraient ou sortiraient de sa vue.

Les utilisateurs peuvent également programmer les éléments qu’ils souhaitent suivre via une interface utilisateur graphique qui leur permet de saisir les noms des éléments et de rechercher sur une application pour smartphone ou un ordinateur. Le robot enregistre ensuite l’article et indique quand et où il a vu l’article souhaité pour la dernière fois.

« L’impact à long terme de cela est vraiment excitant », a déclaré le Dr Ali Ayub, un boursier postdoctoral en génie électrique et informatique, dans un communiqué de presse la semaine dernière. « Un utilisateur peut être impliqué non seulement avec un robot compagnon, mais avec un robot compagnon personnalisé qui peut lui donner plus d’indépendance. »

Les personnes atteintes de démence souffrent d’une maladie qui limite leur fonction cérébrale, entraînant une perte de mémoire, de la confusion et une invalidité.

Ayub dit que même si certaines personnes atteintes de démence peuvent trouver cette technologie « intimidante », les soignants peuvent l’utiliser.

Les chercheurs exploreront plus avant l’étude sur des personnes non handicapées avant de tester sur des personnes atteintes de démence.