Les robots n’ont pas fini de remodeler les entrepôts

Lorsque Digit passe un après-midi à décharger des cartons d’un semi-remorque par une chaleur de plus de 100 degrés, les collègues n’entendent jamais de plainte. Digit, un robot humanoïde bleu et blanc, a été conçu pour gérer les tâches difficiles, subalternes et dangereuses dans les entrepôts. Les mouvements du robot, informés par des années d’études sur la marche des oiseaux, incluent un léger balancement dans son cadre lorsqu’il est au repos, pour dissiper l’immobilité inconfortable qui dérange les humains. Il ne parle pas non plus, car la technologie de reconnaissance vocale n’est pas encore assez avancée. “Au lieu de concevoir tout l’entrepôt autour des robots, nous pouvons désormais construire des robots capables de fonctionner selon nos conditions, dans nos espaces, dans nos environnements”, a déclaré Jonathan Hurst, directeur de la technologie et fondateur d’Agility Robotics, le ferme derrière Digit.

La robotique et l’automatisation ne sont pas nouvelles dans le domaine de la logistique ; les bandes transporteuses, les scanners et d’autres innovations ont contribué à automatiser et à accélérer l’industrie obsédée par la vitesse pendant des décennies. Mais le rythme des investissements et des changements – alimentés par le boom du commerce électronique à l’ère de la pandémie, un marché du travail tendu et une chaîne d’approvisionnement fragile – a décollé ces dernières années. Les experts disent que la robotique va changer la façon dont les entrepôts sont exploités et conçus.