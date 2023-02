Les robots IA ne peuvent pas signaler cette colonne. Mais ils peuvent l’améliorer.

Test 3 : Ajout de contexte

Wordtune Spices excellait également à étoffer les paragraphes avec un contexte supplémentaire. En appuyant sur le bouton +, vous pouvez ajouter des informations de couleur et d’arrière-plan à un morceau de texte en insérant des données historiques, une blague et un exemple pour prouver votre point.

Par exemple, j’ai pris ce paragraphe de ma colonne la semaine dernière :

Tout d’abord, il est utile de savoir pourquoi les entreprises veulent des adresses e-mail. Pour les annonceurs, les éditeurs Web et les créateurs d’applications, votre e-mail n’est pas seulement important pour vous contacter. Il agit comme un fil d’Ariane numérique permettant aux entreprises de relier votre activité sur des sites et des applications afin de vous proposer des publicités pertinentes.

Dans Wordtune Spices, j’ai cliqué sur le bouton + pour ajouter un exemple, un fait historique et une blague. (Modifications en gras.)

Tout d’abord, il est utile de savoir pourquoi les entreprises veulent des adresses e-mail. Pour les annonceurs, les éditeurs Web et les créateurs d’applications, votre e-mail n’est pas seulement important pour vous contacter. Par exemple, en suivant vos achats, les entreprises peuvent vous recommander des produits ou des services qui vous intéressent. La première explosion de marketing par e-mail a été envoyée en 1978 par un homme du nom de Gary Thuerk qui travaillait pour Digital Equipment Corp. Et avec cela, Gary Thuerk a été envoyé dans l’histoire en tant que premier “Spam Lord” au monde !

Après avoir fait quelques recherches, j’ai été impressionné d’apprendre que 1978 était en effet la première fois que le courrier électronique a été utilisé pour le marketing. L’exemple de l’utilisation de reçus par e-mail pour diffuser des annonces ciblées était également exact. La blague n’était pas très drôle, mais elle a éclairci les choses.

Test 4 : Terminer cette colonne

Enfin, j’ai collé toute cette colonne dans chaque assistant d’écriture pour voir s’il pouvait trouver un coup de pied ou une conclusion intelligente pour conclure tout cela.

ChatGPT était le seul des trois à pouvoir lire l’intégralité du texte pour générer une conclusion plausible :

Avec des assistants d’écriture IA comme ChatGPT, Wordtune Spices et Rytr, nous avons un outil puissant pour améliorer notre écriture – mais seulement si nous l’utilisons de manière responsable.

Wordtune Spices a produit un plat à emporter inutilisable :

Avec l’aide d’assistants d’écriture, j’ai pu terminer cette colonne avec une conclusion bien conçue qui relie tous les points que j’ai discutés.

Rytr a fait, euh, quelque chose :

Les entraîneurs de la Ligue nationale de football gagnent en moyenne 2 000 000 $ par an.

AI21 Labs, la start-up israélienne qui a développé Wordtune Spices, a déclaré que la technologie d’écriture IA actuelle nécessitait plus de conseils de la part de l’utilisateur que l’invite que j’avais donnée aux outils. Rytr a déclaré que ses utilisateurs pourraient utiliser un outil de rétroaction pour former son IA en cas de problème. OpenAI a refusé de commenter.

Tout cela montre que l’intelligence artificielle peut être un outil efficace pour améliorer notre travail. J’ai été surpris par certains des résultats – en particulier, que Wordtune Spices pouvait ajouter des informations de fond précises et pertinentes. Je peux parfois utiliser l’outil pour des suggestions sur l’étoffement des paragraphes avec des données historiques, bien que je vérifierai ensuite les faits avant de les publier.

Et en général, les robots IA étaient utiles pour affiner la prose et nettoyer les phrases maladroites et non grammaticales.

Ce que les robots ne pouvaient pas faire, cependant, c’était la recherche ou les rapports pour montrer leurs forces et leurs faiblesses. Cela demande réflexion.