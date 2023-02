Les robots humanoïdes occuperont le devant de la scène lors de la réunion des Nations Unies sur l’IA

Huit robots humanoïdes seront les attractions vedettes lorsque les Nations Unies accueilleront leur premier sommet depuis le début de la pandémie sur les avantages de l’intelligence artificielle, a-t-il déclaré mercredi.

Le sommet mondial AI for Good, qui s’est tenu pour la première fois en 2017, reviendra à Genève les 6 et 7 juillet après une pause de trois ans imposée par Covid, a déclaré l’Union internationale des télécommunications (UIT) de l’ONU.

L’événement visera à montrer comment l’intelligence artificielle et d’autres nouvelles technologies peuvent aider à atteindre les soi-disant objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et de renforcement de l’action humanitaire.

“Il est dans notre intérêt collectif que nous puissions façonner l’IA plus rapidement qu’elle ne nous façonne”, a déclaré la nouvelle directrice de l’UIT, Doreen Bogdan-Martin, dans un communiqué.

“Ce sommet, en tant que plate-forme principale de l’ONU pour l’IA, réunira à la table des voix de premier plan représentant une diversité d’intérêts pour garantir que l’IA puisse être un puissant catalyseur de progrès dans notre course pour sauver les ODD”, a-t-elle ajouté.

Les États membres de l’ONU ont adopté les 17 ODD en 2015. Leurs objectifs incluent la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté et l’accès à une énergie propre et abordable d’ici 2030.

Lors de l’événement de juillet, huit robots sociaux humanoïdes et plus de 20 robots spécialisés seront réunis sous le même toit pour la première fois, a indiqué l’UIT.

Les robots humanoïdes – Beonmi, Nadine, Sophia, Geminoid, 4NE-1, Ai-Da Robot, Grace et Desdemona – présenteront des capacités allant de la lutte contre les incendies et de l’aide à la fourniture de soins de santé et à l’agriculture durable, a-t-il déclaré.

Lors de l’événement, des responsables gouvernementaux, des dirigeants de l’industrie, des universitaires et des chefs d’agence des Nations Unies doivent discuter des politiques, réglementations et normes nécessaires à l’IA pour faire progresser le développement durable.

Il y aura également une “usine d’innovation”, où des start-ups du monde entier pourront présenter leurs solutions d’IA pour faire progresser les ODD.

