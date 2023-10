Les robots Grinch ciblés dans un nouveau projet de loi | Actualités, Sports, Emplois

Les logiciels qui engloutissent les billets et autres articles très demandés pour profiter de prix de revente exorbitants, également connus sous le nom de Grinch Bots, pourraient bientôt faire l’objet de poursuites judiciaires de la part d’un groupe beaucoup plus large de consommateurs lésés.

C’est l’objectif du projet de loi 1378, qui élargirait le bassin de personnes capables d’intenter une action en justice pour inclure les lieux, les artistes et autres titulaires de droits et permettrait aux actions civiles d’inclure des dommages, des frais juridiques et jusqu’à 1 000 $ par billet.

« Cette île de jouets inadaptés peuplée de robots est souvent présentée comme le marché libre et les défenseurs de la protection des consommateurs comme un grand gouvernement. » L’avocat Chris Castle l’a récemment déclaré au comité de la protection des consommateurs, de la technologie et des services publics de la Chambre. « Malheureusement, aucun des deux clichés n’est vrai. »

Les robots Grinch contournent les mesures de sécurité créées pour garantir que des êtres humains se trouvent à l’autre bout d’un achat. Cela différencie leur travail des prix gonflés générés par l’offre et la demande d’un marché typique.

« Les consommateurs paieront généralement la majoration parce qu’ils n’ont pas d’autre choix en raison d’une rareté artificiellement manipulée, et ils perdent l’opportunité d’acheter des choses à un prix de détail équitable. » a expliqué le parrain du projet de loi, le représentant de l’État Steve Malagari, D-Lansdale.

En comblant ce que certains législateurs considèrent comme une lacune importante dans la loi fédérale, les partisans espèrent combler certains domaines d’opportunité laissés par la législation adoptée il y a 13 ans interdisant l’utilisation de logiciels d’achat de billets et prévoyant une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 dollars en cas de violation.

La loi originale signée par l’ancien gouverneur Ed Rendell était une première du genre, mais les défenseurs des consommateurs estiment qu’elle est insuffisante pour lutter contre le marché actuel de la vente de billets. Au niveau fédéral, la loi Stopping Grinch Bots Act présentée au Sénat en 2021 n’a pas progressé.

Castle a déclaré que les robots qui revendent des billets ne devraient plus être tolérés.

« Ça a assez duré » » dit Château. « Je ne pense pas que nous ayons besoin d’étudier quoi que ce soit. Lisez simplement le journal.

Le problème ne se limite pas non plus aux concerts, malgré les problèmes de billets pour les représentations de Taylor Swift et Bruce Springsteen qui ont attiré l’attention nationale ces derniers mois. Les robots ciblent également les jouets populaires et peuvent entraîner des conséquences bien plus sombres, a prévenu Howard Waltzman, un avocat.

Lors de son témoignage, il a décrit le logiciel comme « un fléau qui porte atteinte à l’utilisation et à la jouissance d’Internet par les consommateurs. »

Les robots peuvent acheter et accumuler des produits essentiels, mettant à rude épreuve des chaînes d’approvisionnement déjà mises à rude épreuve et mettant en danger les personnes les plus vulnérables en cas de crise, des circonstances observées au début de la pandémie de COVID-19. Waltzman a également souligné le rôle des robots dans la perturbation du processus électoral et la diffusion de fausses informations.







