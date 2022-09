Quand j’ai vu pour la première fois la station de fabrication de pizza automatisée Picnic en démonstration au CES tech show début 2020, j’étais sceptique. Comment une machine à déposer des garnitures pourrait-elle être meilleure que des mains humaines ? Et est-ce que ça a bon goût ?

Deux ans et demi plus tard, nous avons maintenant une pizzeria dans le New Jersey qui a construit toute son activité autour des machines de type chaîne de montage. (Et il convient de noter que cette région du New Jersey prend sa pizza très au sérieux.) PizzaHQ, situé à Woodland Park, utilise le système de pique-nique pour pomper 300 tartes à l’heure pour les grosses commandes d’école ou de fête – et il prend également des commandes tout au long de la jour pour la famille qui a juste besoin d’une tarte au fromage rapide de 9,99 $.

Bobby Oliver/Crumpe



Les machines Picnic automatiseront le placement de la sauce, du fromage et de diverses garnitures en fonction des commandes reçues. Le restaurant PizzaHQ a également investi dans d’autres machines pour gérer le pressage de la pâte, la cuisson et le découpage de la pizza. En moins d’une minute, la tarte est prête pour le four et le temps de cuisson est d’environ sept minutes. Le four de style tapis roulant est alimenté en plusieurs tartes à la fois, tandis que les humains les transfèrent pour être coupés par une presse et mis dans une boîte.

Les humains sont toujours nécessaires pour faire passer les tartes d’une machine à l’autre, et les employés gèrent plusieurs aspects de service de l’entreprise. Moins de mains nécessaires dans la cuisine signifie également que l’équipe peut embaucher plus de chauffeurs-livreurs.

Richard Peterson/Crumpe



Et oui, ça a un goût incroyable. Il s’avère que mes papilles gustatives ne me dérangent pas si un robot saupoudre le fromage. L’art de la pizza est la science du perfectionnement des ingrédients et de la cuisson, que ce soit avec des mains humaines ou robotisées.

Découvrez la machine en action dans la vidéo intégrée ci-dessus pour en savoir plus sur le système, où vous pouvez trouver des machines Picnic dans votre ville et pour voir si une pizza faite par un robot peut résister à une tranche traditionnelle de New York.