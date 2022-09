Les robots doivent-ils ressembler à des humains ?

Les robots doivent-ils ressembler à des personnes ? Elon Musk, qui devrait en dire plus sur son robot humanoïde lors du Tesla AI Day de cette année, semble le penser. Contrairement à un bras robotique qui effectue une tâche de fabrication spécifique, le Tesla Bot, ou Optimus – son nom est un clin d’œil aux “Transformers” franchise – est destiné à effectuer des tâches plus générales.

Selon offres d’emploi par Tesla, l’Optimus sera d’abord déployé par milliers dans ses propres usines, avec un œil finalement sur les applications grand public à la maison. Musk a déclaré dans un Entretien avec Ted qui touche aux robots que ces applications domestiques pourraient aller d’activités comme tondre la pelouse et ramasser les courses et s’occuper des personnes âgées, jusqu’à être un “copain” ou un “ami” plus intime.

Musk a clairement un œil sur les produits qui saisissent l’imagination du public : les voyages spatiaux commerciaux, les voitures entièrement autonomes et, maintenant, les robots humanoïdes. “Les robots sont un objet prédominant utilisé pour évoquer notre avenir technologique”, a déclaré Anne-Laure Fayard, professeur à la Nova School of Business and Economics (SBE) à Lisbonne, au Portugal, et professeure de recherche invitée à la Tandon School of Engineering de l’Université de New York. “Ils reflètent nos espoirs et nos craintes concernant la technologie.”

C’est clairement sur la marque de Tesla, et dans sa timonerie informatique en pleine croissance. Comme Musk l’a déclaré à la Journée de l’IA Tesla l’année dernière : “Si vous pensez à ce que nous faisons avec les voitures, Tesla est sans doute la plus grande entreprise de robotique au monde, car nos voitures sont des robots semi-sensibles sur roues.”

Mais Fayard, et d’autres experts en robotique, affirment qu’une question fondamentale doit encore être résolue : “Ce que ces robots peuvent vraiment faire.”

Le Tesla AI Day de l’année dernière incluait un humain danser dans un costume Optimusquelque chose qui a laissé certains experts sceptiques quant au potentiel ultime du robot humanoïde. Nancy Cooke, professeur d’ingénierie des systèmes humains à l’Arizona State University, a déclaré que la véritable clé est qu’il soit capable de faire des actions non scénarisées. “S’il fait simplement marcher le robot ou s’il fait danser les robots, c’est déjà fait. Ce n’est pas si impressionnant”, a déclaré Cooke.

D’autres ont souligné que les voitures et les robotaxis véritablement autonomes – la preuve des affirmations de Musk selon lesquelles les Tesla sont des robots semi-sensibles sur roues – restent des promesses non tenues, avec des objectifs et des délais repoussés à plusieurs reprises. En 2019, Musk a promis un million de robotaxis d’ici 2020 et il n’y en a actuellement aucun sur la route.

Mais Tesla n’est pas la seule entreprise à avoir des objectifs d’auto-conduite ou à repousser les limites de la conception de robots. Honda, Boston Dynamics et Hyundai travaillent sur des robots humanoïdes depuis des décennies.