Les robots d’entrepôt d’Amazon se rapprochent du remplacement des mains humaines

En 2019, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a prédit que d’ici une décennie, les systèmes robotiques seront suffisamment avancés pour saisir des objets avec la dextérité d’une main humaine. Trois ans plus tard, Amazon semble progresser vers cet objectif.

Une vidéo récente publiée sur le blog scientifique de l’entreprise présente un nouveau système de robot « à saisir par pincement » qui pourrait un jour faire une grande partie du travail que les humains dans les entrepôts d’Amazon font aujourd’hui. Ou, potentiellement, aider les travailleurs à faire leur travail plus facilement.

Le sujet de l’automatisation des entrepôts est plus que jamais d’actualité dans les secteurs de la vente au détail et du commerce électronique, en particulier pour Amazon, qui est le plus grand détaillant en ligne et le deuxième employeur du secteur privé aux États-Unis. Recode a rapporté en juin que des recherches menées au sein d’Amazon prévoyaient que l’entreprise pourrait manquer de travailleurs à embaucher aux États-Unis d’ici 2024 si elle n’effectuait pas une série de changements radicaux, notamment une automatisation accrue de ses entrepôts.

Dans le même temps, l’entreprise est confrontée à la perspective que les travailleurs américains commencent à se syndiquer après la victoire de l’Amazon Labour Union lors du vote historique de Staten Island et à une autre élection syndicale à venir en octobre dans le nord de l’État de New York. Les militants syndicaux ont longtemps émis l’hypothèse qu’Amazon pourrait intensifier ses efforts d’automatisation en réponse à l’activité de syndicalisation.

Dans une déclaration fournie par un porte-parole d’Amazon, le directeur de Robotics AI de la société, Siddhartha Srinivasa, a déclaré : “[W]ous avons une opportunité incroyable de contribuer à faire progresser la science de la manipulation robotique d’une manière qui profite de manière significative à nos employés et à nos clients. Nos investissements dans la robotique et la technologie contribuent à rendre les emplois dans nos installations meilleurs, plus faciles et plus sûrs, ainsi qu’à créer de nouvelles opportunités de carrière pour nos employés.

Le bras robotique en question n’a pas l’air aussi futuriste qu’on pourrait l’imaginer. La machine de preuve de concept utilise une pince métallique prête à l’emploi plutôt qu’un nouveau dispositif de préhension. Mais il peut ramasser un nouvel objet et le déposer sur une goulotte métallique toutes les trois secondes. Au rythme de la vidéo, Amazon affirme que le robot pourrait gérer plus de 1 000 articles par heure, ce qui signifie qu’il pourrait ramasser et ranger des articles à des rythmes plusieurs fois plus rapides qu’un travailleur humain. D’une boîte de crayons à un récipient de ce qui ressemble à de la poudre d’ail à un balai, chaque article est saisi et déplacé sans direction humaine. Le robot utilise plusieurs caméras pour l’aider à “voir” l’assortiment d’articles devant lui, ainsi que l’apprentissage automatique pour l’aider à décider de la meilleure façon de ramasser un article donné, et des algorithmes de planification de mouvement pour aider le robot à naviguer dans le scène bondée sans heurter ni endommager les marchandises. Des tests préliminaires ont également révélé que le robot endommageait certains produits à un rythme bien inférieur à celui des autres robots de manipulation testés par Amazon.

La vidéo et le système robotique qu’elle contient ont été créés à la fin de l’année dernière lors d’un test de laboratoire contrôlé par des technologues d’Amazon. Ce prototype de robot ne peut déplacer que des objets pesant moins de deux livres. Lors des tests, le robot a été invité à manipuler des centaines d’articles différents dans ce groupe de poids et a réussi à saisir et à déplacer environ 95% d’entre eux, selon le porte-parole d’Amazon Xavier Van Chau. À plus grande échelle, la restriction de poids de deux livres permettrait toujours au robot de saisir une sélection d’articles constituant environ la moitié de l’assortiment total de produits d’Amazon. Mais la société travaille sur des solutions de préhension qui seraient capables de gérer n’importe quel type d’article pouvant tenir dans une boîte Amazon, peut-être en combinant un accessoire de pince avec une méthode d’aspiration populaire, et en faisant former le système pour savoir quelle “main ” doit être utilisé pour quel élément.

Le temps qu’il faudra à Amazon pour créer un seul robot capable de gérer la grande majorité des produits est à débattre, mais c’est une question de “quand”, pas de “si”. Et lorsque le “quand” deviendra “maintenant”, nous aurons une réponse à l’une des grandes inconnues de cette ère d’automatisation : une nouvelle génération de robots d’entrepôt capables de saisir les marchandises presque aussi bien que des mains humaines améliorera-t-elle le travail ou plus facile pour les gens qui font ces travaux? Ou l’évolution technologique éliminera-t-elle le besoin de ces travailleurs et de leurs emplois?

Un porte-parole d’Amazon a déclaré que la société pariait sur ce dernier, en se basant sur la façon dont elle a utilisé d’autres types de robots dans ses entrepôts jusqu’à présent. En juin, Amazon a annoncé un prototype de système robotique appelé Cardinal qui soulève et trie les commandes déjà emballées et, selon l’entreprise, “réduit le risque de blessures des employés en gérant des tâches qui nécessitent de soulever et de retourner des colis volumineux ou lourds ou des emballages compliqués”. dans un espace confiné. » La société dit qu’elle prévoit d’introduire le système dans un nombre indéterminé de centres de distribution en 2023. Et l’année dernière, la société a dévoilé un autre bras robotisé qu’elle appelle Robin, qui gère une tâche similaire avec des emballages plus légers. Van Chau, le porte-parole de la société, a refusé de fournir des détails sur le déploiement des robots Cardinal ou Robin.

L’histoire d’Amazon dans le domaine de la robotique remonte à l’achat d’une société appelée Kiva pour 775 millions de dollars. Au cours de la décennie qui a suivi, il a déployé plus de 500 000 robots d’entrepôt itinérants. Au cours de la même période, l’entreprise affirme avoir embauché plus d’un million de travailleurs et souligne ce fait pour tenter de dissiper l’idée que les progrès des entrepôts entraînent l’élimination des travailleurs.

“Depuis les premiers jours de l’acquisition de Kiva, notre vision n’a jamais été liée à une décision binaire des personnes ou technologie », a déclaré la société dans un récent article de blog. “Au lieu de cela, il s’agissait de personnes et technologie travaillant en toute sécurité et harmonieusement ensemble pour offrir à nos clients. Cette vision demeure aujourd’hui.

Les robots Kiva ont facilité certains travaux d’entrepôt Amazon. Pour les travailleurs occupant des rôles de ramasseur ou de rangeur, des robots leur transportent désormais des étagères sur un poste de travail fixe, où ils se tiennent debout 10 heures par jour avec un rembourrage sous leurs pieds. À l’époque pré-Kiva d’Amazon, ces travailleurs parcouraient 10 à 20 miles par jour, cueillant des marchandises ou ajoutant des marchandises, allée après allée des étagères d’inventaire.

Les robots Kiva ont également des inconvénients. Avant l’arrivée des robots, un préparateur pouvait avoir pour objectif de manipuler 100 articles par heure ; Amazon a triplé ces attentes lorsque les robots, et non les travailleurs, ont effectué les déplacements. Et avec l’ajout de robots, les taux de blessures ont augmenté, les travailleurs étant obligés de se déplacer plus rapidement pour respecter des quotas plus élevés.

Les tâches accomplies par les robots de test d’Amazon, comme celle de « saisir par pincement » dans la nouvelle vidéo, ont potentiellement un chevauchement plus direct avec les tâches existantes des travailleurs. Le robot, comme un ramasseur ou un arrimeur Amazon, récupère une marchandise d’un endroit et la déplace vers un autre, le plus rapidement possible sans l’endommager. Cela dit, bien que le prototype de robot prélève des articles à un rythme de plus de 1 000 par heure – environ le triple du taux typique de cueilleurs humains dans les entrepôts d’Amazon – il ne s’agit pas d’une comparaison de pommes à pommes. Les cueilleurs d’Amazon dans les entrepôts équipés de robots doivent retirer chaque article d’une étagère encombrée et doivent parfois utiliser un escabeau pour atteindre la marchandise en haut. De même, les stowers d’Amazon doivent placer chaque marchandise dans un espace ouvert sur l’étagère mobile, contrairement au robot qui la déplace simplement d’un espace ouvert à un autre. Van Chau, le porte-parole d’Amazon, a déclaré que le prototype de la vidéo n’avait été ni testé ni conçu pour prélever des articles dans les étagères comme le font les travailleurs dans les entrepôts robotiques actuels de l’entreprise.

Pourtant, les experts en robotique y prêtent attention. Martin Ford, auteur de plusieurs livres sur la robotique, dont Règle des robots, a déclaré que même s’il n’est pas clair comment le prototype de robot le plus récent d’Amazon fonctionnerait dans un entrepôt à grand volume, il semble toujours montrer “des progrès remarquables”. Avec des progrès comme ceux d’Amazon, ainsi que ceux de nombreuses startups bien financées qui construisent des systèmes robotiques pour tenter de résoudre le défi de saisir avec la dextérité des humains, “il est inévitable que le problème soit résolu – peut-être plus tôt que beaucoup d’entre nous ne le pensent, ” Ford a déclaré à Recode.

“Et une fois que cela se produira”, a ajouté Ford, “il ne fait aucun doute que les entrepôts d’Amazon, ainsi que de nombreux autres environnements, deviendront beaucoup moins intensifs en main-d’œuvre.”

Amazon maintient que les robots et les gens continueront de travailler ensemble à l’intérieur de ses entrepôts. Mais les experts en robotique disent qu’un jour, l’entreprise aura peut-être la possibilité réelle de dépendre des robots pour effectuer une grande partie du travail qui dépend actuellement des employés humains.