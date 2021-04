Un professeur de Hong Kong a développé un programme éducatif utilisant des robots de jeu de rôle pour aider les enfants autistes à améliorer leurs compétences sociales, dans le cadre d’une initiative adoptée par des groupes à but non lucratif et des écoles.

Le programme, Robot for Autism Behavioral Intervention (RABI), est conçu pour les personnes autistes âgées de 3 à 18 ans et vise à les aider à être plus sociales et à résoudre des problèmes tels que les conflits et l’intimidation.

Catherine So, professeure agrégée de psychologie de l’éducation à l’Université chinoise de Hong Kong, a déclaré à Reuters que plus de 1200 enfants avaient utilisé le programme depuis son lancement en 2015.

« Les personnes autistes ont une faible motivation pour interagir avec les autres et une hypersensibilité au monde qui les entoure », a-t-il déclaré. « Nous utilisons donc les robots sociaux pour leur enseigner des compétences sociales afin de réduire leur anxiété. »

Les robots engagent les enfants avec des jeux de rôle et des interactions verbales. Une classe typique implique deux petits robots jouant des scénarios sociaux sur une table, aidant les enfants à voir la différence entre un comportement approprié et inacceptable, comme des crises de colère ou des cris.

Muse Wong, 41 ans, a déclaré que sa fille de 5 ans était inscrite au programme depuis sept mois et que ses compétences sociales et communicatives se sont considérablement améliorées.

«Elle a commencé à avoir un certain degré de vie sociale», a déclaré Wong.

Après avoir interagi avec les robots, les enfants sont encouragés à essayer leurs compétences sociales avec un tuteur humain.

Plus de 20 groupes à but non lucratif financés par les gouvernements et les écoles publiques de Hong Kong et de Macao ont adopté le programme. Espère donc que le projet contribuera à lutter contre l’exclusion.

«Nous croyons que RABI peut aider les enfants autistes à améliorer leurs compétences sociales et comportementales, et à leur tour améliorer la qualité de leur vie», a-t-elle déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici