Les robots cuisiniers font rapidement leur chemin dans les cuisines des restaurants

Stellar n’est pas la première entreprise à concevoir des pizzas faites par des robots, et les premiers antécédents du modèle commercial comprennent un échec notable. Zume Pizza, soutenue par Softbank, qui était autrefois évaluée à 4 milliards de dollars, a fermé son activité de livraison de pizzas robotisées en janvier 2020 et s’est depuis tournée vers la fabrication d’emballages compostables.

Benson Tsai, qui a fondé Stellar Pizza en 2019 avec ses collègues ingénieurs de SpaceX Brian Langone et James Wahawisan, a demandé à environ deux douzaines d’anciens employés de SpaceX de construire une machine à pizza sans contact qui tient à l’arrière d’un camion.

Cette entreprise prévoit de servir des pizzas à partir de camions et les tartes elles-mêmes ne sont pas assemblées par des humains mais par la robotique développée par d’anciens ingénieurs de SpaceX. La machine peut produire une pizza toutes les 45 secondes.

La tendance s’est également déplacée bien au-delà de la pizza, avec Miso Robotics, le fabricant du Flippy 2 – un bras robotisé qui fait fonctionner la friteuse dans les restaurants de restauration rapide – déjà déployé à Chipotle, White Castle et Wing Zone. Il est également introduit sur le marché du Moyen-Orient grâce à un partenariat avec Americana, un franchiseur et franchisé avec plus de 2 000 restaurants dans la région, dont KFC, Hardees et Pizza Hut.

Les entrepreneurs n’abandonnent pas le concept de pizza robotisée, et ils le prennent également à l’échelle mondiale. En février, Dubaï a lancé un kiosque à pizza automatisé, un projet soutenu par le chef Anthony Carron’s 800 Degrees Go of Cleveland, spécialisé dans la cuisson au feu de bois, et le pizzaiolo artisanal Piestro de Santa Monica, en Californie. Les deux prévoient d’avoir 3 600 machines déployées dans les cinq prochaines années .

“En ce moment, le sentiment général est qu’il va y avoir beaucoup plus de robots”, a déclaré Dina Zemke, professeure adjointe à la Ball State University. Elle a déclaré que dans le passé, l’ajout de robotique au personnel était d’un coût prohibitif, mais il y a maintenant plus d’entreprises qui fabriquent des robots prêts pour la cuisine, ce qui contribue à faire baisser les prix.

En mars, Chipotle testait le robot dans son centre d’innovation à Irvine, en Californie, le Chipotle Cultivate Center. La société prévoit de l’utiliser dans un restaurant du sud de la Californie plus tard cette année et déterminera si elle le déploiera à l’échelle nationale.

“Je crois que si quelqu’un le voulait, il pourrait aller voir un robot travaillant dans un restaurant en 2024, 2025”, a déclaré Brewer. “Vous pouvez aller voir des robots cuisiner en ce moment et cela ne fera que croître de semaine en semaine.”

Wing Zone, une chaîne de 61 unités, est peut-être le restaurant de restauration rapide le plus convivial pour la robotique en ce moment. En mai, la chaîne a élargi sa relation avec Miso Robotics. Wing Zone a testé Flippy 2 dans la dernière étape du processus de friture des ailes et utilise son bras Wing Zone Labs pour développer des Wing Zones entièrement automatisées.

La préparation de la restauration rapide est faite pour la robotique. “Les recettes sont hautement standardisées. Et vraiment, il s’agit principalement de chauffer un assemblage”, a déclaré Zemke. “Personne ne crée la bonne sauce secrète à l’arrière de la maison ; tout cela est fourni par un système de commissaire.”

Une partie de l’adoption est motivée par une incapacité à trouver des travailleurs. La National Restaurant Association a rapporté l’année dernière que 4 opérateurs sur 5 manquaient de personnel, et l’emploi global dans la catégorie loisirs et hôtellerie qui comprend le personnel de restauration a été le plus difficile depuis la pandémie, selon les données du Bureau of Labor Statistics.

Un rapport récent de Lightspeed a révélé que 50 % des restaurateurs prévoir d’installer une technologie d’automatisation dans les deux ou trois prochaines années.

Pour Chipotle, il ne s’agit pas de remplacer les travailleurs mais de leur permettre d’accomplir des tâches plus percutantes que des tâches répétitives comme la fabrication de chips.

“Cela a commencé par:” Comment pouvons-nous éliminer une partie de la tristesse d’un travailleur debout devant la friteuse et faisant frire le panier de frites après le panier de frites? “”, A déclaré Curt Garner, directeur de la technologie de Chipotle, à CNBC plus tôt cet été. “Cela permet à notre équipe de passer plus de temps à faire des tests culinaires, à servir les invités”, a-t-il déclaré.

Richard Pak, professeur à l’Université de Clemson et spécialiste de l’utilisation de la technologie autonome, a déclaré que l’automatisation fonctionne mieux pour les aliments bon marché. “Lorsque vous payez pour cela, lorsque vous payez plus, vous payez pour l’expérience, l’art et l’expérience”, a-t-il déclaré. “Et donc je ne sais pas si ce genre de robots serait acceptable dans les restaurants haut de gamme. Les gens se demanderaient pourquoi ils paient.”

Pourtant, il y a aussi une certaine appréhension dans le marché plus large de la restauration. UN sondage récent par Big Red Rooster a constaté qu’un tiers des convives ne veulent pas voir des robots préparer leur nourriture.

Pour le fondateur de Stellar, Tsai, la robotique est un moyen d’arriver à ses fins : s’assurer que l’entreprise peut livrer une pizza abordable que les clients aiment. Bien que les prix n’aient pas été finalisés, il a déclaré que le prix cible était “certainement inférieur à 10 dollars”. Une tarte de 12 pouces de pizza au fromage coûtera environ 7 $, a déclaré Tsai.

Le plan pour Stellar, qui a levé 9 millions de dollars de financement, comprend une expansion nationale.

“Le marché de la pizza est un grand, très grand marché et, au fur et à mesure que nous nous implanterons ici à Los Angeles, nous commencerons à nous développer et à nous étendre vers Las Vegas, vers Phoenix, vers le Texas”, a déclaré Tsai.