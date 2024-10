Les robots aspirateurs deviennent racistes après une attaque de piratage – ABC — RT World News

Les propriétaires d’aspirateurs robots dans plusieurs villes américaines ont signalé que leurs appareils avaient été piratés, ce qui a amené leurs appareils à crier des obscénités, selon un reportage d’ABC News publié jeudi.

Un avocat du Minnesota, Daniel Swenson, a déclaré au média qu’il regardait la télévision lorsque son Ecovacs Deebot X2, fabriqué en Chine, a commencé à mal fonctionner. Il a expliqué que le bruit provenant du robot – également connu sous le nom de « roomba » – ressemblait initialement à un signal radio interrompu, avec de brefs extraits de ce qui ressemblait à une voix.

Après avoir constaté qu’un inconnu s’était connecté au robot et accédait à sa fonction de télécommande, Swenson a déclaré qu’il l’avait considéré comme un problème et avait redémarré l’aspirateur. Cependant, peu de temps après, il a recommencé à bouger et cette fois-ci, il a crié des obscénités racistes à travers le haut-parleur, en disant « f****s » encore et encore.

« J’ai eu l’impression que c’était un enfant, peut-être un adolescent [speaking]», Swenson a déclaré au média, suggérant que « Peut-être qu’ils sautaient simplement d’un appareil à l’autre, embêtant les familles. »

Selon ABC, plusieurs incidents de piratage similaires ont été signalés ces derniers mois aux États-Unis. En mai, un aspirateur Deebot X2 piraté à Los Angeles aurait pourchassé le chien de son propriétaire dans toute la maison, apparemment dirigé à distance, tout en jurant via ses haut-parleurs.

Le même mois, un robot Ecovacs à El Paso, au Texas, aurait craché des insultes racistes jusqu’à ce que son propriétaire le débranche.















Avant ces incidents, ABC a déclaré que les chercheurs en sécurité avaient tenté d’informer Ecovacs des défauts importants de ses aspirateurs et de l’application utilisée pour les contrôler. Plus précisément, ils ont signalé les contrôleurs Bluetooth des robots et le système de code PIN protégeant le flux vidéo et la fonction de télécommande. Les experts en cybersécurité ont affirmé que le code PIN à quatre chiffres protégeant les appareils pouvait être facilement contourné, car il était uniquement vérifié par l’application et non par le serveur ou le robot.

Ecovacs a confirmé le récit de Daniel Swenson depuis le dépôt de sa plainte. Cependant, la société a suggéré que l’incident était dû à l’accès d’une personne non autorisée au compte et au mot de passe de Swenson, et non à une violation des propres systèmes d’Ecovacs.

Néanmoins, le fabricant a annoncé qu’il publierait en novembre une mise à niveau de sécurité pour les propriétaires de la série d’aspirateurs robots X2.