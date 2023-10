Les robots arrivent, mais les travailleurs âgés ont moins à craindre qu’ils ne le pensent | Torsten Bell

WNous devons parler du changement économique – de la rapidité avec laquelle il se produit et de ce à quoi il ressemblera lorsqu’il se produira. Tout le monde dit que la technologie signifie que le changement économique s’accélère et que lorsque les robots arrivent, le résultat est actuel, en grande partie plus âgés, les travailleurs perdent leur emploi.

Ce genre de changement peut se produire, surtout s’il ne se limite pas à la technologie. La rapidité et la concentration géographique du déclin de l’industrie charbonnière ont vu de nombreuses personnes perdre leur emploi et avoir du mal à en trouver un nouveau. Mais penser que tout changement ressemble à cela peut être une mauvaise idée du monde d’aujourd’hui. Au contraire, le changement économique ralentit plutôt qu’il ne s’accélère. Le rythme de croissance de certains pans de l’économie et de déclin d’autres a en fait tombé à son plus bas niveau depuis neuf décennies – Les turbulentes années 1980 sont loin.

Et la nature du changement économique ne correspond pas aux histoires que nous racontons. Recherche récente examine le sort des « teamsters », qui conduisaient des attelages d’animaux tirant des chariots dans l’Amérique du XIXe siècle, après l’arrivée des camions automobiles, et examine les leçons que peuvent tirer les conducteurs d’aujourd’hui face aux camions automatisés.

Bien sûr, le nombre de Teamsters a diminué, mais ce qui est plus intéressant, c’est que l’âge moyen a augmenté. Pourquoi? Parce qu’une grande partie du déclin est due au fait que les jeunes travailleurs n’entrent pas dans la profession. Au Royaume-Uni, c’est pourquoi emploi dans le secteur manufacturier parmi les travailleurs dans la soixantaine était en fait plus élevé en 2018-19 qu’en 1994-95, malgré une baisse de 38 % des emplois dans le secteur manufacturier. Les travailleurs plus âgés s’accrochent dans des secteurs en déclin, les jeunes travailleurs cherchent ailleurs.

Le changement économique peut entraîner de grands défis, surtout s’il est rapide, mais il est temps de revoir notre façon de penser ce changement. Au contraire, il y en a trop peu dans la Grande-Bretagne du XXIe siècle, et lorsque cela se produit, les jeunes travailleurs lisent l’écriture sur le mur.