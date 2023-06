Les robotaxis sont là. Il est temps de décider quoi faire à leur sujet.

J’ai passé l’année dernière à couvrir les robotaxis pour le San Francisco Examiner et j’ai fait près d’une douzaine de trajets dans des voitures sans conducteur Cruise au cours des derniers mois. Lors de mon reportage, j’ai été frappé par le manque d’urgence du discours public sur les robotaxis. J’en suis venu à croire que la plupart des gens, y compris de nombreux décideurs puissants, ne sont pas conscients de la rapidité avec laquelle cette industrie progresse ou de la gravité des répercussions à court terme sur la main-d’œuvre et les transports.

Des décisions extrêmement importantes concernant la robotaxis sont prises dans une relative obscurité par des agences désignées comme la California Public Utilities Commission. Les cadres juridiques restent terriblement inadéquats : dans le Golden State, les villes n’ont aucune autorité réglementaire sur les robotaxis qui sillonnent leurs rues, et la police ne peut légalement les citer pour les infractions mobiles.

Il est grand temps que le public et ses élus jouent un rôle plus actif pour façonner l’avenir de cette nouvelle technologie. Qu’on le veuille ou non, les robotaxis sont là. Vient maintenant le difficile travail de décider quoi faire à leur sujet.

Après des années de fausses promesses, il est maintenant largement reconnu que le rêve de posséder votre propre module de mobilité sommeil/jeux/maquillage reste à des années, voire des décennies, loin. Le système Autopilot de Tesla, nommé de manière trompeuse, ce qui se rapproche le plus de la conduite autonome dans une voiture grand public, est sous enquête par la National Highway Traffic Safety Administration et le ministère de la Justice.

Malheureusement, il n’existe pas de cadre standard approuvé par le gouvernement pour évaluer la sécurité des véhicules autonomes.

La couverture médiatique des robotaxis a été à juste titre sceptique. Des journalistes (moi y compris) ont souligné étrange comportement de robotconcernant défaillances logicielleset Cruise et Waymo’s manque de transparence sur leurs données. Les véhicules sans conducteur de Cruise, en particulier, ont montré une tendance alarmante à s’arrêter inexplicablement au milieu de la route, bloquant la circulation pendant de longues périodes. Les responsables de San Francisco ont documenté au moins 92 incidents de ce type en seulement six mois, dont trois qui intervenants d’urgence perturbés.

Ces histoires critiques, bien qu’importantes, obscurcissent la tendance générale, qui évolue régulièrement en faveur de l’industrie du robotaxi. Au cours des dernières années, Cruise et Waymo ont franchi plusieurs obstacles réglementaires majeurs, se sont développés sur de nouveaux marchés et ont accumulé plus d’un million de kilomètres relativement sans incident et véritablement sans conducteur chacun dans les grandes villes américaines.

Les robotaxis sont assez différents sur le plan opérationnel des véhicules autonomes personnels, et ils sont dans une bien meilleure position pour un déploiement commercial. Ils peuvent être lâchés dans un périmètre strictement délimité où ils sont bien entraînés ; leur utilisation peut être étroitement surveillée par l’entreprise qui les a conçus ; et ils peuvent immédiatement être retirés de la route par mauvais temps ou s’il y a un autre problème.

Dans un papier lors de son premier million de kilomètres «réservés aux conducteurs», Waymo a eu deux accidents à signaler à la police (sans blessé) et 18 événements de contact mineurs, dont environ la moitié impliquait un conducteur humain heurtant un Waymo à l'arrêt. La société met en garde contre les comparaisons directes avec des conducteurs humains car il existe rarement des ensembles de données analogues. Croisière, en revanche, réclamations que son robotaxis a connu 53 % de collisions en moins que le conducteur humain typique de San Francisco au cours de son premier million de kilomètres sans conducteur, et 73 % de collisions en moins avec un risque significatif de blessure.