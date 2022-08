Les robotaxis de Baidu n’ont pas besoin de personnel humain dans ces régions de Chine

En avril, Baidu et l’opérateur de robotaxi rival Pony.ai ont reçu l’approbation d’un district de la banlieue de Pékin pour faire fonctionner des robotaxis sans conducteur humain. Mais la capitale chinoise a toujours besoin de personnel humain pour s’asseoir dans le robotaxi avec des passagers.

L’échelle initiale des permis est petite : 10 robotaxis répartis entre deux zones suburbaines de Wuhan et Chongqing, deux grandes villes chinoises.

Les approbations du gouvernement local permettent à l’activité de robotaxi Apollo Go de Baidu d’éliminer le coût du personnel humain dans certains cas.

Les autorités municipales de toute la Chine ont délivré un nombre croissant de permis au cours de l’année dernière qui permettent aux entreprises de robotaxi d’opérer et de facturer des tarifs dans des zones sélectionnées.

Aux États-Unis, Alphabet’s Waymo et la filiale de General Motors, Cruise, peuvent déjà faire fonctionner des robotaxis publics sans personnel humain dans les véhicules. Les lois pour tester les robotaxis et charger les conducteurs varient selon la ville et l’état.

Baidu a affirmé avoir reçu plus d’un million de commandes pour des trajets en robotaxi. Au cours des trois premiers mois de l’année, la société a déclaré avoir exploité 196 000 trajets. Baidu devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 30 août.