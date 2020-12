Le monde évolue vers des voitures entièrement autonomes depuis des années. En Chine, une entreprise s’est encore rapprochée d’en faire une réalité. Jeudi, AutoX, une startup soutenue par Alibaba (BABA), a annoncé qu’elle avait déployé des robots-taxis entièrement sans conducteur sur la voie publique à Shenzhen. La société a déclaré qu’elle était devenue le premier acteur en Chine à le faire, franchissant une étape importante dans l’industrie.

Auparavant, les entreprises exploitant des navettes autonomes sur la voie publique du pays étaient contraintes par des mises en garde strictes, qui les obligeaient à avoir un chauffeur de sécurité à l’intérieur.

Ce programme est différent. À Shenzhen, AutoX a complètement supprimé le pilote de secours ou tout opérateur distant pour sa flotte locale de 25 voitures, a-t-il déclaré. Le gouvernement ne restreint pas les emplacements d’AutoX dans la ville, bien que la société ait déclaré se concentrer sur le centre-ville.

La société a publié une vidéo de sa mini-fourgonnette – la Fiat Chrysler Pacifica – naviguant seule dans le centre-ville de la ville, montrant des passagers entrant, chargeant un colis sur la banquette arrière et laissant un chien sauter pour faire un tour.

Il représente également la voiture naviguant autour de camions de chargement, passant devant des piétons et effectuant un demi-tour.

AutoX fait la démonstration de son robotaxis sans conducteur sur les routes de Shenzhen. Crédit: AutoX

« C’est un rêve », a déclaré le PDG d’AutoX Jianxiong Xiao dans une interview. «Après avoir travaillé si dur pendant tant d’années, nous avons enfin atteint le point où la technologie est suffisamment mature, que nous nous sentons confiants par nous-mêmes, pour vraiment supprimer le conducteur de sécurité.

Xiao a déclaré que la société avait convaincu les régulateurs après avoir travaillé à améliorer à la fois ses logiciels et son matériel. «Nous avons plus de 100 véhicules roulant chaque jour sur la route [in China] pour capturer des données « , a-t-il déclaré. » Le logiciel d’IA est meilleur [now.] »

« D’un point de vue technique, la voiture est prête », a déclaré Xiao. « Il est très important d’avoir cette voiture, sinon nous ne pouvons pas être sans conducteur. »

AutoX a été fondée en 2016 par Xiao, un ancien assistant de conférence à Princeton qui aime toujours se faire appeler «Professeur X». La société basée à Shenzhen se concentre sur la fabrication de la technologie qui entre dans les voitures autonomes et s’associe avec de grands constructeurs automobiles, tels que Fiat Chrysler, pour développer et mettre en œuvre son robotaxis.

La nouvelle initiative est toujours en mode d’essai et n’est actuellement pas ouverte au public. Cela ne changera probablement pas de sitôt, selon Xiao, qui a déclaré qu’il espérait obtenir l’autorisation d’étendre le programme aux passagers réguliers au cours des deux ou trois prochaines années.

Alors qu’AutoX a revendiqué un avantage en Chine, ce n’est pas la première fois que des navettes entièrement sans conducteur arrivent sur les routes publiques. Cet été, la société a obtenu l’autorisation d’effectuer des tests complètement autonomes sur les routes publiques dans certaines parties de San Jose, en Californie, franchissant un autre obstacle sur l’un de ses marchés les plus importants.

En octobre, Waymo d’Alphabet est allé un peu plus loin en déclarant qu’il commencerait à ouvrir son service de transport sans pilote aux membres du public à Phoenix, en Arizona. (Il propose désormais des trajets aux passagers de la région via une application.)

La concurrence intérieure s’intensifie également. Récemment, les entreprises chinoises ont commencé à laisser plus de gens ordinaires découvrir ce que c’est que de conduire dans une voiture autonome.

Cette année, le coronavirus La pandémie a démontré le besoin de services sans contact, ce qui a encouragé le gouvernement à aller plus vite avec la technologie autonome, a déclaré Xiao.

En juin, Didi, la plus grande entreprise de télé-assistance de Chine, a commencé à offrir des trajets gratuits dans ses véhicules autonomes dans une zone désignée de Shanghai.

Récemment, le géant chinois de la technologie Baidu (BIDU) a également annoncé que n’importe qui pouvait essayer son service de robotaxi dans certains quartiers de Pékin. Ces deux programmes nécessitent des pilotes de sécurité dédiés.

AutoX a déjà déployé plus de 100 robotsaxis dans cinq villes chinoises, dont Shanghai et Wuhan. Au cours de l’année prochaine, il vise à doubler sa portée à plus de 10 villes locales. La capacité de l’entreprise à retirer les humains du volant sur d’autres marchés dépend des régulateurs locaux, a déclaré Xiao.

À Shanghai, ses véhicules sont disponibles pour les utilisateurs publics, qui peuvent les héler via l’application Autonavi d’Alibaba, une application de cartographie chinoise.

La dernière approbation de la startup par les autorités locales de Shenzhen est intervenue après six mois d’essais qu’elle y avait déjà menés.

Selon Xiao, certaines des leçons de l’entreprise jusqu’à présent comprennent comment mieux s’adapter aux conditions de circulation dans chaque lieu. À Shenzhen, par exemple, les automobilistes doivent souvent faire attention aux livreurs sur des vélos et des scooters, et les chauffeurs sont connus pour conduire plus agressivement qu’aux États-Unis, a-t-il déclaré.

« Les scénarios de trafic sont beaucoup plus difficiles », a-t-il ajouté. « Pour notre IA, nous avons dû faire beaucoup de travail pour nous adapter au mode de conduite chinois local. »

La Chine, qui abrite le plus grand secteur automobile au monde, pourrait un jour devenir le premier marché mondial des véhicules automatisés,

selon un rapport du cabinet de conseil McKinsey. Il prévoit que le pays pourrait générer jusqu’à 1,1 billion de dollars de revenus grâce aux services de mobilité autonome d’ici 2040.

L’industrie, cependant, a encore un long chemin à parcourir. Xiao estime qu’il faudra encore cinq ans pour que les taxis sans pilote deviennent la norme dans toute la Chine.

«La barre est incroyablement haute», a-t-il déclaré. « C’est extrêmement difficile, mais nous sommes très heureux. »