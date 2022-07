Les robinets d’eau s’assèchent pour certains habitants des Malouines

Une fuite a laissé des habitants des Malouines sans eau ce matin.

Une situation, dans le bloc 5800 de l’autoroute 97, a été découverte et le système d’eau est actuellement fermé depuis les terrains de bousculade à l’ouest.

Le réservoir du système d’eau des Falkland n’est pas non plus en mesure de se reconstituer et l’approvisionnement en eau diminuera avec l’utilisation.

“Un petit nombre d’utilisateurs sont sans eau, mais la fermeture pourrait s’étendre en fonction des réparations nécessaires”, a déclaré Tracy Hughes, coordinatrice des communications du district régional de Columbia Shuswap.

Les résidents sont priés de conserver l’eau à ce moment pour préserver le réservoir en cas d’incendie ou d’autres urgences.

Il est demandé aux gens d’éviter d’utiliser de gros appareils comme les machines à laver et les lave-vaisselle, et de laisser les gicleurs éteints.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

