Les robinets de Gaza se tarissent alors que la pénurie d’eau atteint un point critique

Les robinets de la bande de Gaza assiégée sont à sec et les habitants se démènent pour économiser jusqu’à la dernière goutte d’eau alors que la pénurie atteint un point critique.

Dunia Aburahma a déclaré que sa famille avait rationné les provisions, ne lui permettant qu’un litre d’eau potable par jour.

« Je n’ai pas pris de douche depuis quatre jours maintenant », a déclaré Aburahma, 22 ans, une étudiante en architecture qui a fui le nord de Gaza avec sa famille la semaine dernière avant la menace d’invasion terrestre israélienne et qui vit maintenant avec des proches à Zawaida, dans le centre de Gaza.

Après que l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre ait fait au moins 1 400 morts et environ 200 personnes prises en otages, Israël a annoncé un blocus complet de Gaza, empêchant l’entrée de nourriture, d’eau et de carburant dans la zone, qui abrite 2 millions de personnes. Plus de 2 800 personnes ont été tuées à Gaza et environ 12 000 personnes ont été blessées.

Le manque d’eau est si grave que les chirurgiens de l’hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza ont recours aux désinfectants chimiques.

« La pression de l’eau à l’hôpital a baissé au point que nous ne pouvons pas stériliser les instruments », a déclaré le Dr Ghassan Abu-Sittah, chirurgien à l’hôpital, dans un message sur WhatsApp.

Au cœur du problème de l’approvisionnement en eau se trouve le manque de carburant et d’électricité, qui alimentent tout, des pompes à eau aux centres de traitement. Seulement environ 10 % de l’eau de Gaza provient d’Israël ; la plupart de ce que boivent les habitants est extrait localement et doit ensuite être traité pour éliminer le sel et la contamination, a déclaré Elai Rettig, professeur adjoint à l’université Bar-Ilan qui étudie la politique environnementale.

Mais environ 50 % de l’électricité de Gaza provient d’Israël, tandis que le reste est produit à Gaza avec des générateurs diesel. Une grande partie du carburant de Gaza est acheminée par camion depuis une raffinerie de Haïfa, et le Hamas a rapidement réduit les approvisionnements de Gaza pour son propre usage. Sans suffisamment de carburant et d’électricité pour faire fonctionner les usines de dessalement et de traitement de l’eau, il n’y a pas d’eau propre pouvant circuler dans les canalisations, a déclaré Rettig dans une interview lundi.

« La conséquence majeure d’une réduction de l’approvisionnement en électricité n’est donc pas nécessairement l’électricité, mais l’approvisionnement en eau de la population », a déclaré Rettig. « Et c’est là que les choses peuvent dégénérer en crise humanitaire. »

Les vendeurs d’eau remplissent leurs réservoirs à Zawaida, dans le centre de Gaza, mardi. Avec l’aimable autorisation de Dunia Aburahma

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a averti dans un communiqué rapport de situation Mardi, « les inquiétudes concernant la déshydratation et les maladies d’origine hydrique sont élevées compte tenu de l’effondrement des services d’eau et d’assainissement ».

« L’eau reste une question clé car des gens vont commencer à mourir sans eau », a déclaré le groupe.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annoncé lundi que les États-Unis et Israël « ont convenu d’élaborer un plan qui permettra à l’aide humanitaire » d’atteindre les civils à Gaza.

Mardi, des Palestiniens font la queue pour obtenir de l’eau au camp de réfugiés de Rafah, dans le sud de Gaza. Mohammed Abed / AFP – Getty Images

Même avant le conflit actuel, 97 % de la population de Gaza devait « compter sur des camions-citernes privés informels et non réglementés et sur des usines de dessalement informelles à petite échelle pour l’eau potable », selon une étude de 2021. rapport par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. Les pipelines directs étaient un luxe et le risque de maladies d’origine hydrique était omniprésent.

Les camions-citernes privés se chargeaient à la station d’eau la plus proche et parcouraient ensuite les quartiers. Ceux qui ont besoin d’eau pourraient remplir leurs réservoirs, généralement placés sur les toits de leurs maisons.

Mais ces pétroliers fonctionnent au carburant, qui est désormais en pénurie. Et l’eau tirée directement du sol, qui nécessiterait de l’électricité puis un traitement, n’est pas potable.

« La situation est presque catastrophique », a déclaré mardi à NBC News Imene Trabelsi, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, ajoutant que des cas de contamination de l’eau avaient déjà été signalés, ce qui peut poser de graves risques pour la santé.

Trabelsi a déclaré que les deux principales stations de dessalement d’eau de Gaza ne fonctionnaient plus.

La famille d’Abrahma faisait partie des quelque 1 million personnes déplacées à Gaza depuis le début du conflit, selon l’UNRWA. Beaucoup d’entre eux déplacés du nord de Gaza vers le sud au cours des derniers jours après que les autorités israéliennes ont annoncé qu’elles reprendraient l’approvisionnement en eau dans le sud, afin d’inciter les gens à quitter le nord, dans le contexte d’une offensive terrestre prévue contre le Hamas dans la ville de Gaza.

Les bombardements israéliens et le déplacement de centaines de milliers de personnes vers le sud ont mis à rude épreuve les infrastructures de Gaza, et l’eau n’est pas arrivée là où les gens en ont besoin. L’UNRWA a déclaré lundi qu’Israël avait fourni de l’eau pendant seulement trois heures dans certaines parties du sud de Gaza.

« Nous ne pouvons pas faire nettoyer nos vêtements », a déclaré Aburahma, qui vit chez un parent avec 53 autres personnes. « Chaque fois que j’ai besoin de nettoyer une partie du linge, je remplis une bouteille de l’eau que nous gardons et un peu de savon pour nettoyer mes mains. »

Un Palestinien se lave les mains à côté d’un bâtiment détruit dans la ville de Gaza, le 12 octobre. Ahmed Zakot / SOPA / LightRocket via Getty Images

Jonathan Conricus, porte-parole international des Forces de défense israéliennes, a accusé le Hamas d’utiliser des biens, notamment du carburant, susceptibles de soutenir les civils à Gaza.

« Les habitants de Gaza ne sont pas nos ennemis », Conricus a déclaré Tom Llamas de NBC News. « Nous ne les ciblons pas. »

Les autorités palestiniennes affirment que même si Israël recommençait à fournir davantage d’eau, sans électricité, elle ne pourrait pas être pompée jusqu’aux habitations.

« Pour nous, en tant qu’autorité de l’eau, si Israël pompe de l’eau, elle ne peut pas être fournie à la population en raison de l’interruption de l’électricité nécessaire pour la pomper », a déclaré l’Autorité palestinienne de l’eau à NBC News dans un message sur Facebook.

Des Palestiniens fouillent les décombres d’un immeuble après une frappe israélienne à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, mardi. Mahmud Hams / AFP – Getty Images

Dans la ville méridionale de Khan Younis, où des centaines de milliers de personnes ont fui après l’ordre d’évacuation, la pression de l’eau était si basse que Rahaf Abuzarifa utilisait des tasses et des seaux pour recueillir les gouttes qui pourraient tomber.

« Nous avons donné à chacun une bouteille de 2 litres et chacun gère sa propre bouteille », a déclaré Abuzarifa, 21 ans, qui vit dans une maison avec 17 autres personnes.

Ces 2 litres doivent durer trois jours, a-t-elle expliqué, ajoutant que tous les membres de la famille n’avaient pris un bain qu’une seule fois depuis le début de la guerre au début du mois.