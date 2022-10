Les robes les plus révélatrices de Malaika Arora

Actrice de Bollywood Sushmita Sen attrape autant de gros titres pour son travail à l’écran que pour sa vie personnelle, en particulier avec ses relations fluctuantes qui font parler de lui. Elle a récemment fait les manchettes pour sa liaison avec Lalit Modi, cependant, semble-t-il, les deux l’ont appelé plus tôt que le mot ne s’est répandu qu’ils se réunissaient. Et maintenant, il semble que Sushmita pourrait renouer avec son ex-petit ami Châle Rohman car le duo a été aperçu en train de traîner à plus d’une occasion, la dernière étant quand Rohman accompagné Sush et ses filles, Renee et Alisah, récemment pour un mariage.

Rohman Shawl rejoint Sushmita Sen et ses filles

Comme mentionné précédemment, Sushmita Sen a récemment assisté à un mariage avec ses filles, Renee et Alisah. Le mariage était du Dr Hrishikesh Pai et de la fille de Rishma Pai, Anvisha. À la grande surprise de tout le monde lors du mariage ainsi que des paparazzi qui s’étaient réunis, Sushmita et ses filles chéries étaient accompagnées de son ex-petit ami, Rohman Shawl. Ce n’est même pas la première fois que Rohman et l’actrice sont aperçus ensemble ces derniers temps, alimentant les rumeurs selon lesquelles deux pourraient donner une autre chance à leur relation après que cette dernière semble avoir abandonné sa romance de courte durée avec Lalit Modi.

Que portaient Sushmita Sen et Rohman Shawl ?

Selon un message partagé, ma poignée de pap de nouvelles de divertissement Viral Bhayani sur Instagram, Sushmita Sen était vêtue d’une longue robe noire fluide tandis que Rohman Shawn a opté pour un costume noir semi-formel. En revanche, Renée a choisi une robe courte imprimée tandis qu’Alisah était en robe unie. Les quatre avaient l’air extrêmement chics pour la grande réception de mariage, se mêlaient aux hôtes et aux autres invités de la salle et semblaient extrêmement à l’aise en compagnie les uns des autres.