Les robes du 21e siècle : la Semaine de la Couture s’ouvre à Paris

PARIS – La Semaine de la Haute Couture à Paris a débuté avec la fanfare de la 20th Century Fox pour lancer la présentation Schiaparelli lundi matin. La grève des acteurs est terminée, le tapis rouge est ouvert aux affaires et l’extraordinaire cortège de robes du 21e siècle de Daniel Roseberry a été conçu pour capitaliser sur le business réanimé du spectacle. Muse du jour JLo était en coulisses dans une veste confectionnée à partir de véritables pétales de roses, dont la fraîcheur est entretenue par des infusions d’eau sucrée. Telle est l’attention que la haute couture accorde aux détails qui consomment tout.

Mais il y avait une impulsion beaucoup plus particulière et passionnante qui sous-tendait le spectacle. En 1877, Giovanni, l’oncle d’Elsa Schiaparelli, fut chargé de découvrir des « canaux » sur Mars. Cette suggestion d’une vie extraterrestre l’a inspiré à imaginer les Martiens. Nous savons ce qui s’est passé ensuite. Tous les modes de vie extraterrestres ont alimenté les conjectures populaires. Nous sommes ainsi arrivés au « Schiaparalien » de Roseberry. Alors que la fanfare d’ouverture s’est calmée, le battement inquiétant de la bande originale d’Alien a pris sa place. Cela a coloré ce qui a suivi. Mars a attaqué. Le mannequin vêtu d’une robe en vinyle noir brillant avec un col en crochet blanc ressemblait-il à un extraterrestre parmi nous ? Les énormes épaules arrondies, les hanches exagérées et les ailes allongées ressemblaient-elles aux efforts d’un Martien pour s’adapter à une certaine forme de féminité terrestre ? Hé bien oui. Karlie Kloss a défilé face de pierre sur le podium telle la reine de l’espace, ses franges se balançant de manière métronomique au rythme de I-Will-Destroy-You.

Cet élément mystérieux de science-fiction était à son apogée avec les tétines qui regroupaient plusieurs regards. La muse de Roseberry, Maggie Maurer, portait un débardeur en jersey et un pantalon cargo, comme Ripley de “Alien”, portant un bébé extraterrestre bricolé à partir de technologies obsolètes, de téléphones à clapet, de circuits imprimés merdiques et autres. Les « tétines » étaient en fait inspirées des nœuds faits dans la crinière des chevaux pour le dressage, mais lorsqu’elles sont apparues, elles m’ont fait penser à Ripley allaitant des Martiens.

Schiaparelli Haute Couture Printemps/Été 2024. (Spotlight/Launchmetrics.com)

Schiaparelli Haute Couture Printemps/Été 2024. (Spotlight/Launchmetrics.com)

Schiaparelli Haute Couture Printemps/Été 2024. (Spotlight/Launchmetrics.com)

Noeuds de dressage, boucles cowboy, ceintures et bottes. C’était le sous-texte de Roseberry : son propre héritage texan en tant qu’Américain à Paris. D’où la précision de Barbara Stanwyck d’une chemise en coton blanc à larges épaules associée à un pantalon en jean bleu foncé d’un côté, et le sensationnalisme showgirl de Natasha Poly dans son bustier noir à paillettes avec des sacoches poussant des franges à paillettes de l’autre. Le Texas refondu en Hollywood. En fin de compte, cependant, c’était moins intéressant que la pureté de science-fiction immaculée de la sculpture couture de Roseberry : l’oiseau Brancusi perché sur l’épaule d’un mannequin, l’arc aérodynamique jaillissant d’un autre décolleté. Il a cité Charles James et Cristobal Balenciaga comme références, et leur propre surnaturel rigoureux semblait particulièrement approprié pour cette collection, en particulier parce que Roseberry a renoncé à l’or flagrant et aux détails anatomiques qui ont été ses caractéristiques jusqu’à présent (et qui ont été affichés par beaucoup dans son public à différents degrés d’agrément) en faveur de quelque chose de plus majestueux mais troublant, peut-être même une reconnaissance du statut actuel de la mode en tant que valeur aberrante, étrangère, dans un monde devenu fou et mauvais.

Look Schiaparelli Haute Couture Printemps/Été 2024 1. (Spotlight/Launchmetrics.com)

Vous n’auriez jamais ce genre d’idée tordue dans un défilé Dior. Mais ce que vous obtenez toujours de Maria Grazia Chiuri, c’est un réseau parfois engourdissant de théories philosophiques et féministes sur lequel elle repose sa collection de vêtements. L’artiste italienne nonagénaire Isabella Ducrot était la gourou de la dernière offre de Chiuri. Le travail de recherche de sa vie sur l’importance culturelle des textiles dans le monde entier correspond non seulement à la foi de Chiuri dans l’aspect responsabilisant de la mode, mais aussi à l’idée de l’aura dans l’art telle qu’exposée par le philosophe allemand Walter Benjamin. Cela signifie essentiellement que l’aura d’une œuvre originale sera diluée par la reproduction (pensez à la Joconde photographiée sans cesse et finalement réduite à une carte postale). Alors OUF ! à tout ça. Même si Chiuri insiste sur le fait que la théorie de Benjamin convient parfaitement à la couture : l’idée de la pièce unique, créée pour un seul client, versus la production industrielle du prêt-à-porter. A titre d’illustration, elle a choisi dans sa nouvelle collection une robe sans manches en plissé blanc, une seule pièce de tissu qui ne pouvait être travaillée que sur le corps de la cliente. Oui, elle avait raison à propos de l’aura d’un tel objet. Elle avait le côté mystique encore inexplicable d’une des robes Delphos de Mariano Fortuny d’il y a un siècle.

Mais le mystique était moins présent dans le reste de la collection de Chiuri. Elle était tombée sous le charme du moiré, un tissu de soie chatoyant qui a été utilisé tout au long de l’histoire pour habiller les riches et les puissants. Le moiré est donc lourd – presque plombé – d’association, et il n’est pas surprenant d’apprendre que Chiuri n’y avait jamais pensé auparavant. Elle a dit qu’elle y avait toujours pensé comme quelque chose que l’on utiliserait dans les intérieurs. Alors pourquoi ce changement d’avis ?

Dior Haute Couture Printemps/Été 2024 (Spotlight/Launchmetrics.com)

Dior Haute Couture Printemps/Été 2024 (Spotlight/Launchmetrics.com)

Dior Haute Couture Printemps/Été 2024 (Spotlight/Launchmetrics.com)

Son raisonnement était curieux. Elle s’était concentrée sur un style vestimentaire Dior original de 1952 appelé La Cigale, lorsque la fascination de Monsieur Dior pour les trains, les avions et les automobiles l’a conduit à un style de design plus moderniste et ergonomique. Elle a imaginé que cela pourrait être rendu contemporain en utilisant quelque chose d’aussi traditionnel que le moiré « en conversation » avec un tissu moderne comme le coton de soie. Ce qui n’est pas ce qui intéresserait la femme qui achète Dior Couture. Ce qu’elle verrait ici, à la place, serait le miroitement à l’ancienne de moiré dans des couleurs riches mais victoriennes, découpées en formes qui semblent sortir. d’un film des années 1950. La collection était très convenable, solennelle, souvent sévère. Apprécier les découvertes mondiales de Ducrot ne pouvait que laisser espérer un peu plus de jus dans l’offre Dior. Chiuri a certainement parlé de joyeuse révélation dans son préambule d’avant-spectacle. Il a dû tourner à gauche au niveau du podium.