Les rizières s’assèchent alors que la sécheresse en Italie persiste

MORTARA, Italie (AP) – La pire sécheresse à laquelle l’Italie a été confrontée en 70 ans a assoiffé les rizières de la vallée du Pô et mis en péril la récolte du riz de qualité supérieure utilisé pour le risotto.

Le plus grand fleuve d’Italie se transforme en une longue étendue de sable en raison du manque de pluie, laissant les rizières de la Lomellina – nichées entre le fleuve Pô et les Alpes – sans l’eau nécessaire pour inonder les rizières.

“Normalement, ce champ est censé être inondé de 2 à 5 centimètres (0,8 à 2 pouces) d’eau, mais maintenant il semble être sur une plage de sable”, a déclaré le riziculteur Giovanni Daghetta, alors qu’il traversait les rizières mourantes dans la ville de Mortara. Les agriculteurs y produisent le célèbre riz Arborio depuis des siècles : les grains larges de cette variété locale sont parfaits pour absorber les saveurs des plats de risotto.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le stress hydrique est le facteur le plus dommageable pour le riz, en particulier dans les premiers stades de sa croissance. Les vagues de chaleur, comme celles qui frappent à plusieurs reprises l’Italie avec des pics de 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit), peuvent réduire considérablement le rendement du riz survivant.

« Cette rizière n’a pas été irriguée depuis deux semaines maintenant, et 90 % des plantes sont déjà complètement sèches », a déclaré Daghetta. “Les 10 % restants, qui sont encore légèrement verts, doivent être immergés d’urgence dans l’eau dans les deux ou trois jours.” Mais avec plus de jours secs prévus à venir, Daghetta avait peu d’espoir que cela se produise.

Le manque de précipitations a amené les gouverneurs de diverses régions italiennes à déclarer l’état d’urgence afin de conserver l’eau et de coordonner la gestion des ressources minimales.

Les principales sources d’eau de la région, les fleuves Pô et Dora Baltea, sont huit fois inférieures aux niveaux saisonniers moyens, selon l’association d’irrigation West Sesia, qui régule la distribution de l’eau à travers le dédale de canaux qui serpentent à travers les rizières.

“De la rivière Po, nous étions censés recevoir un débit de 160 000 litres (42 270 gallons) par seconde, alors que nous avons actuellement un débit approximatif entre 30 000 et 60 000 litres (7 925 à 15 850 gallons) par seconde”, a déclaré Stefano Bondesa. , président de l’association West Sesia.

En raison de la pénurie d’eau, Bondesa a été contraint de prendre quelques décisions impopulaires, en décidant récemment d’arrêter d’irriguer les peupliers, les arbres fruitiers et les cultures secondaires pour donner la priorité au riz.

Des tensions commencent à apparaître entre les régions amont et aval du bassin versant et entre les centrales hydroélectriques et les agriculteurs qui se disputent tous la même ressource qui s’amenuise. On craint que des conflits plus importants ne surviennent si les précipitations ne soulagent pas bientôt les réservoirs italiens vides.

Même la ville la plus riche d’Italie ressent les effets de la sécheresse. Le maire de Milan a signé samedi une ordonnance fermant les robinets des fontaines décoratives publiques pour économiser l’eau.

L’archevêque de Milan, Mario Delpini, a fait un pèlerinage samedi pour prier pour “le don de la pluie”. Delpini a visité trois églises qui desservent les communautés agricoles de la périphérie de Milan. Il a récité le chapelet et a utilisé de l’eau bénite pour bénir un champ devant l’église Saint-Martin Olearo di Mediglia.

Il semble que ses prières aient été au moins partiellement entendues mardi alors que Milan et une partie du nord de l’Italie ont été temporairement soulagés par plusieurs averses éparses.

Mais la plupart des domaines continuent de s’aggraver. Parmi l’étendue de sable entre les fleuves Pô et Tessin, un lit de rivière transformé en plage a attiré les résidents locaux à la recherche d’un endroit pour bronzer.

Piero Mercanti, qui fréquente désormais le lit sablonneux de la rivière avec sa compagne, surveille la décrue des eaux.

“Nous avons planté des bâtons de bois dans le sol dimanche dernier, pour mesurer combien la rivière se retirait en une semaine”, a-t-il déclaré. À son retour une semaine plus tard, il a noté que la rivière s’était retirée de 26 marches supplémentaires.

La sécheresse en Italie menace quelque 3 milliards d’euros (3,1 milliards de dollars) dans l’agriculture, a déclaré cette semaine un lobby agricole italien. La confédération italienne des producteurs agricoles estime la perte de 30 à 40 % de la récolte saisonnière.

Alors que la chaleur inhabituelle et le manque de précipitations sont à l’origine de la crise actuelle, l’Italie possède une infrastructure d’eau notoirement gaspillée qui, selon l’agence nationale des statistiques, perd 42 % de l’eau potable des réseaux de distribution chaque année, en grande partie à cause de canalisations anciennes et mal entretenues.

L’agence italienne de protection civile recueille des informations auprès des régions et de divers ministères nationaux pour proposer un état d’urgence plus large pour les régions touchées. Des centaines de villes et villages du nord ont déjà adopté diverses ordonnances appelant à une utilisation responsable de l’eau dans le but d’éviter le recours au rationnement.

