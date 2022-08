Les rivières et les lacs s’assèchent dans des conditions de sécheresse

Les conditions de sécheresse dans certaines parties de l’Amérique du Nord, de l’Europe et de l’Asie ont laissé les lacs, les réservoirs et les rivières beaucoup plus bas que d’habitude.

Les conditions sèches causent des problèmes aux personnes qui dépendent de l’eau pour le pâturage des animaux et l’expédition des marchandises.

Certaines régions sont obligées d’expédier de l’eau à ceux qui en ont besoin, tandis que d’autres ont recours à la vision des nuages ​​dans le but de favoriser les précipitations.

La chaleur et la sécheresse affectent les plans d’eau

Une rampe de mise à l’eau fermée se termine avant le bord de l’eau à Elephant Butte Reservoir près de Truth of Consequence, NM

(Mario Tama/Getty Images)

Daniel Martel remplit mardi un récipient d’eau pour l’approvisionner en villages autour de Fayence, en France, alors qu’une sécheresse historique frappe le pays.

(Éric Gaillard/Reuters)

Des gens marchent près de la Loire à Loireauxence, en France, mardi.

(Stéphane Mahé/Reuters)

Un bateau se trouve sur le lit exposé du Rhin à Spijk, aux Pays-Bas, le 13 août. Les faibles niveaux d’eau ont considérablement entravé la navigation intérieure sur le Rhin, qui est la principale voie de transport de marchandises de Rotterdam, Amsterdam et Anvers vers l’ouest Allemagne et Suisse.

(Koen van Weel/ANP/AFP/Getty Images)

Les gens traversent le vieux pont Asel sur le lac Eder à Vohl, en Allemagne. Le pont, normalement sous l’eau, est exposé en raison des faibles niveaux d’eau après une sécheresse prolongée.

(Boris Roessler/dpa/Associated Press)

Mardi, des moutons boivent dans une piscine alors qu’ils se tiennent sur le lit du fleuve Guadiana, dans la région d’Estrémadure, dans le centre-ouest de l’Espagne. Les températures en Espagne ont été très élevées cet été avec plusieurs vagues de chaleur inhabituelles. Les scientifiques disent que le changement climatique induit par l’homme rend les événements météorologiques extrêmes, y compris les vagues de chaleur et les sécheresses, plus fréquents et plus intenses.

(Thomas Coex/AFP/Getty Images)

Cette photo aérienne prise mardi montre la péninsule de Sirmione sur le lac de Garde, dans le nord de l’Italie, où les eaux du lac se retirent en raison d’une grave sécheresse.

(Miguel Médine/AFP/Getty Images)

Un bateau est coincé dans la rive asséchée d’un canal dans le marais d’Umm El Wadaa, près de la ville irakienne de Nasiriyah, mardi. Des années de sécheresse et de faibles précipitations, ainsi que la réduction des débits fluviaux de la Turquie et de l’Iran voisins, ont transformé les zones marécageuses de l’Irak en un sol fissuré. Les résidents locaux, dont les moyens de subsistance dépendent des ressources des marais du sud, ont du mal à joindre les deux bouts, et nombre d’entre eux sont contraints de partir à la recherche de différents emplois.

(Asad Niazi/AFP/Getty Images)

Le lit du fleuve Yangtze a été exposé mercredi à Chongqing, en Chine.

(Reuters)

Mercredi, des membres de la milice chinoise chargent du matériel d’ensemencement de nuages. L’ensemencement des nuages ​​fait partie des mesures de lutte contre la sécheresse lors d’un avertissement de vague de chaleur près de Shaoyang, dans la province chinoise du Hunan.

(Quotidien chinois/Reuters)