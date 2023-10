Les rivières de l’Amazonie chutent à des niveaux record alors que la sécheresse s’aggrave

Certaines parties de la forêt amazonienne souffrent de la pire sécheresse jamais enregistrée, selon de nouveaux records.

Les niveaux d’eau des rivières Negro et Madeira au Brésil ont atteint un niveau record depuis le début des mesures officielles il y a plus d’un siècle.

La sécheresse a laissé des centaines de communautés riveraines se battre pour accéder à l’eau potable.

Le fleuve Negro, le deuxième plus grand affluent de l’Amazonie, a atteint lundi son niveau le plus bas depuis le début des mesures officielles près de Manaus, il y a 121 ans. Le dossier confirme que cette partie de la plus grande forêt tropicale du monde souffre de sa pire sécheresse, un peu plus de deux ans après sa plus importante inondation.

Dans la matinée, le niveau d’eau dans le port de la ville est descendu jusqu’à 44,3 pieds, contre 98,5 pieds enregistrés en juin 2021 – son niveau le plus élevé jamais enregistré. Le fleuve Negro draine environ 10 % du bassin amazonien et est le sixième au monde en termes de volume d’eau.

Le fleuve Madère, un autre affluent principal de l’Amazonie, a également enregistré des niveaux historiquement bas, provoquant l’arrêt du barrage hydroélectrique de Santo Antonio, le quatrième plus grand du Brésil.

LA FORÊT TROPICALE AMAZONIENNE POURRAIT ATTEINDRE UN « POINT DE NON-RETOUR » ET DISPARAÎTRE DANS 50 ANS, DISENT LES EXPERTS

Dans toute l’Amazonie brésilienne, le faible niveau des rivières a laissé des centaines de communautés riveraines isolées et confrontées à des difficultés d’accès à l’eau potable. La sécheresse a également perturbé la navigation commerciale qui approvisionne Manaus, une ville de 2 millions d’habitants dotée d’un grand parc industriel.

Manaus est la plus grande ville et la capitale de l’Amazonas, l’État le plus durement touché par la sécheresse. Fin septembre, 55 des 62 municipalités sont entrées en état d’urgence en raison de la grave sécheresse.

« Il n’y a plus d’eau à traverser. La navigation est terminée », a déclaré le batelier Cledson Lopes Brasil à l’Associated Press.

Le Brésil opère dans le port de Marina do Davi, une destination d’escapade vers des dizaines de communautés riveraines, certaines dotées de plages de sable qui attirent les touristes. La zone autrefois animée est désormais entourée d’un sol desséché, avec de nombreux hangars à bateaux en hauteur et secs.

Depuis un mois, Brasil est passé à un bateau moins puissant, mieux adapté aux eaux peu profondes. Pourtant, il ne peut pas atteindre la plupart des communautés situées le long du Taruma-Açu, un affluent du fleuve Negro. Certains habitants des zones riveraines doivent marcher jusqu’à trois heures pour atteindre leurs maisons – et le tourisme a complètement cessé.

Manaus et d’autres villes voisines souffrent également de températures élevées et de fumées épaisses provenant d’incendies provoqués par l’homme à proximité, entraînant la déforestation et le défrichement des pâturages. La sécheresse est également la cause probable de la mort de dizaines de dauphins de rivière dans le lac Tefe, près du fleuve Amazone.

LA DÉFORESTATION AU BRÉSIL A AUGMENTÉ DE 30% EN 12 MOIS, DIT L’AGENCE

Il s’agit d’un contraste saisissant avec juillet 2021, lorsque les eaux du fleuve Negro ont envahi une partie du centre-ville de Manaus. L’inondation historique, qui a également détruit les récoltes de centaines de communautés riveraines, a duré environ trois mois.

Le fleuve Negro se termine près de Manaus, où il converge avec le fleuve Amazone, appelé fleuve Solimoes au Brésil en amont de ce confluent. Sur les cartes brésiliennes, cela marque le début de l’Amazonie, avec Negro comme deuxième affluent principal. Cependant, sur les cartes internationales, le fleuve Amazone commence au Pérou.

Philip Fearnside, chercheur américain à l’Institut national brésilien de recherche amazonienne, un organisme public, s’attend à ce que la situation se détériore, tant pendant l’événement en cours qu’à l’avenir, avec une fréquence et une gravité croissantes d’événements similaires liés au changement climatique.

Il a déclaré que les eaux de surface dans l’océan Pacifique équatorial oriental sont désormais plus chaudes que lors du El Niño « Godzilla » de 2015-2016 et qu’elles sont en expansion. En Amazonie, ces réchauffements du Pacifique entraînent principalement des sécheresses dans la partie nord de la région.

De plus, une nappe d’eau chaude dans l’océan Atlantique Nord tropical provoque une sécheresse dans la partie sud de l’Amazonie, semblable à ce qui s’est produit en 2005 et 2010, selon les chercheurs.

« Les prévisions prévoient un début des pluies retardé par rapport à la normale et une saison des pluies plus sèche que la normale », a déclaré Fearnside. « Cela pourrait entraîner non seulement des niveaux d’eau extrêmement bas cette année, mais également des niveaux très bas en 2024. Jusqu’au début de la saison des pluies dans le bassin, la situation déjà en cours devrait s’aggraver. »