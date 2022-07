La croissance démographique rapide à l’échelle mondiale, l’évolution des régimes de précipitations et le changement climatique exercent une pression sur l’approvisionnement en eau douce. Les communautés qui dépendent des rivières pour l’eau potable, l’agriculture et le transport sont particulièrement vulnérables car les pénuries menacent la sécurité de l’eau et la croissance économique.

Signaler une faute de frappe ou une erreur | Soumettre un conseil d’actualité | Corrections et précisions