Les « River Warriors » philippins luttent contre la marée de déchets pour un avenir propre

Chaque matin, un groupe de Philippins ramasse des tas de déchets sur les rives de l’une des rivières les plus polluées du monde, remplissant des sacs dans une quête sans fin pour nettoyer une voie navigable qui est également une source majeure de plastique océanique. Ces « guerriers de la rivière » sont un groupe d’environ 100 personnes vieux de dix ans qui travaillent pour éliminer la surabondance d’ordures flottant ou échouées le long de la tristement célèbre rivière Pasig à Manille. La rivière de 27 km (16,8 milles) traversant la capitale philippine était autrefois un Mais l’urbanisation et la mauvaise planification des égouts ont laissé le fleuve presque mort.

« Il n’y a jamais de temps sans ordures ici. C’est illimité », a déclaré Angelita Imperio, une guerrière du fleuve depuis six ans.

Les guerriers portent des bottes en caoutchouc et des gants jusqu’aux coudes, utilisant des râteaux et des outils faits à la main pour ramasser les déchets des eaux stagnantes à différents endroits. Les guerriers ont commencé en tant que volontaires mais reçoivent maintenant un revenu de base d’un gouvernement local et opèrent en petits groupes dans différentes parties de la rivière.

Dexter Opiana, un autre guerrier de la rivière avec six ans de service, dit qu’elle et environ 19 autres personnes travaillent par équipes d’environ sept heures et collectent en moyenne 80 à 100 sacs par jour, plus pendant la mousson.

Il s’agit principalement d’emballages en plastique, de sachets à usage unique et de matériaux d’emballage. Depuis le début de la pandémie, des masques chirurgicaux sont parfois mélangés aux autres déchets flottants.

Les déchets de Pasig ne sont pas qu’un problème philippin.

Un rapport de 2021 de Our World in Data de l’Université d’Oxford a estimé que 81 % du plastique océanique mondial provient des rivières asiatiques et que les Philippines contribuent à elles seules à un tiers de ce total.

La rivière Pasig à elle seule fournit jusqu’à 6,43 % du plastique océanique provenant des rivières, selon le rapport.

Malgré la tâche sisyphéenne des guerriers, ils sont optimistes quant à des jours meilleurs à venir. « Cela a été notre plaidoyer, pour que la rivière soit nettoyée pour le bien de nos enfants, de nos parents, de notre nation et de mère nature », a déclaré Imperio.

Joan Lagunda, secrétaire adjointe au ministère de l’Environnement, a déclaré que les autorités se coordonnaient avec les gouvernements locaux pour établir des pratiques appropriées de tri des déchets et souhaitaient que les colons informels sur les berges soient déplacés.

Marian Ledesma, militante de Greenpeace Philippines, a déclaré que le gouvernement devrait réduire les plastiques à usage unique et renforcer l’application de la loi sur l’élimination des déchets et des eaux usées.

« Je l’ai vu faire dans d’autres villes, dans d’autres pays, donc je ne pense pas qu’il soit impossible de faire revivre et de nettoyer la rivière Pasig », a-t-elle déclaré. « Cela nécessitera une action collective. »

